2019-02-06T04:11:26+03:00
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«Пусть будет чудо»: красноярец спас замерзающую в -40 раненую ворону

Это уже вторая птица, которую выручил Егор в морозы [фото]
Ася ЖУКОВА
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«Пусть будет чудо»: красноярец спас замерзающую в -40 раненую ворону. Фото: Егор КРАСИКОВ.«Пусть будет чудо»: красноярец спас замерзающую в -40 раненую ворону. Фото: Егор КРАСИКОВ.
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Трогательная история произошла буквально вчера, 5 февраля. Красноярец Егор Красиков спас замерзающую в жестокий мороз ворону со сломанным крылом. Самое поразительное, что это была вторая птица, которой он помог. Первую – тоже ворону и тоже с раненым крылом мужчина выручил 2 февраля.

Начиная с выходных, в крае стоят аномальные холода. Так что дело шло на минуты. Пройдешь мимо – птица погибнет. Но он не смог.

- Ребята, теперь у меня две вороны, вот такие дела! – рассказал накануне Егор на своей странице. - С первой вороной всё уже хорошо, она на передержке и скоро поедет домой. Вторая ворона найдена сегодня, тоже на прогулке с собакой и тоже со сломанным крылом – кость торчит.

А это первая спасенная им птица. Фото: Егор КРАСИКОВ.

А это первая спасенная им птица. Фото: Егор КРАСИКОВ.

Парень отвез птицу в клинику, помог собрать деньги на лечение (в обоих случаях, кстати). Но увы, спасти крыло не удалось. В клинике «Лимпопо» часть его пришлось отнять. Это плохая новость. А вот и хорошая: для вороны нашлась передержка и клетка, сообщили в группе «ЛапУшки»:

- Приютила Воронушку наш админ Альбина. Птица вреднючая и кусучая. А еще у нее давно была травмирована лапка, ничего поделать с ней было нельзя. Чтобы Воронушка активно восстанавливалась, ее нужно хорошо кормить. Просим помощи! Вороне нужны смешанные зерновые корма, обезжиренный творог, яблоки, куриные потрошки. А также медикаменты: цефтриаксон, мелоксикам, нистатин. Будем очень благодарны за помощь! Пожалуйста, помогите нам прокормить прожорливую птичку!

Обращаться сюда - Альбина https://vk.com/id110781222

Вороне нужна помощь кормами и лекарствами. Фото: Егор КРАСИКОВ.

Вороне нужна помощь кормами и лекарствами. Фото: Егор КРАСИКОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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