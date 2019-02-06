2019-02-06T09:54:30+03:00
Общество

В марте в Красноярске откроется агротерминал

Крупнейший за Уралом оптово-распределительный центр должен поспособствовать наведению порядка в торговли сельхозпродукцией
Анастасия ШАЙХОВА
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На мултитемпературных складах можно хранить любую фреш-продукцию в течение года.На мултитемпературных складах можно хранить любую фреш-продукцию в течение года.Фото: Анастасия ШАЙХОВА
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Агротерминал занимает площадь порядка 40 гектаров. Это более чем 400 зданий, в которых расположены склады, помещения для торговли, столовые, пункты проверки качества продукции, помещения для сотрудников полиции и прочее:

- Агротерминал включает в себя мултитемпературные склады, - говорит Антон Демьяненко, руководитель проекта «Агротерминал». – Они занимают более чем половины общей площади терминала. На них можно хранить любую фреш-продукцию в течение года. Температура в них от 0 до плюс 15 градусов.

Губернатор посетил агротерминал Фото: Анастасия ШАЙХОВА

Губернатор посетил агротерминалФото: Анастасия ШАЙХОВА

Работа этого гиганта рассчитана, прежде всего, на местных сельхозтоваропроизводителей. Но, по словам губернатора края Александра Усса и продуктам питания, привозимым из стран СНГ, и других регионов России, здесь также найдется место:

- Нужно всем дать шанс соответствовать стандартам, которые установлены, - прокомментировал глава региона.

В работе терминала предусмотрена розничная торговля и проведение ярмарок. Фото: Анастасия ШАЙХОВА

В работе терминала предусмотрена розничная торговля и проведение ярмарок.Фото: Анастасия ШАЙХОВА

В ближайшем будущем, когда терминал начнет свою работу, создатели планируют договориться с перевозчиками о том, чтобы к ним можно было добраться на общественном транспорте (напомним, Агротерминал расположен на улице Ястынской, вдалеке от уличного движения). Кроме того, в работе терминала предусмотрена розничная торговля и проведение ярмарок.

Как повлияет открытие агротерминала на ценники в торговых сетях? Поживем - увидим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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