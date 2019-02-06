«Один человек – одна минута»: пятиклассница из Красноярска изобрела лифт для спасения людей из горящих высоток

Аня Кучина из Красноярска учится только в пятом классе. Но увлечения у нее уже серьезные. Девочка из 22-й школы изобрела специальный лифт для спасения людей из горящих высоток, рассказали в пресс-службе управления образования.

- Навесные спасательные лестницы «поднимаются» не выше пятого этажа, прыжки на батуты могут привести к травме, с надувными парашютами справится не каждый, а эвакуационные выходы на балконах (если они есть) бывают заставлены, - говорит Аня.

Вот она и придумала доступный способ помочь погорельцам выбраться из пожара. Это лифт-эвакуатор на магнитном противовесе. Устройство представляет собой длинную вертикальную трубу, оснащенную канатом и эвакуационной косынкой. Ее закрепляют на стене дома – от первого до последнего этажа. Труба оснащена магнитом-противовесом.

- Что будет, если человек упадет с верхнего этажа? – рассуждает девочка. – Он разобьется. Но, если есть противовес, человек цепляется поясом к тросу и едет вниз. Внизу он отцепляет его, и люлька сама поднимается вверх. Следующий человек ее ловит, прикрепляется своим поясом и тоже едет вниз. Так это работает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="240" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/690287" frameborder="0"></iframe> Ученица школы № 22 Аня Кучина придумала простой способ спасения людей из горящих зданий..

Как это работает. Фото: пресс-служба управления образования.

Конструкция безопасна. Система магнитов не дает лифту «разогнаться» до высоких скоростей. Девочка рассчитала: если скорость спуска без магнита - 4,4 метра в секунду, то с противовесом она падает в десятки раз.

На эвакуацию одного погорельца понадобится примерно минута, делится Аня. Для спасения человека весом в 80 килограммов хватит трехкилограммового магнита. Цена вопроса - 25 тысяч рублей, так оценивают стоимость конструкции. Но главное – люди могут начать эвакуироваться сами, не дожидаясь спасателей. Не успеют надышаться дымом, останутся в живых.

Изобретение Ани уже оценили на городском этапе Инженерной лиги, а также на Сибирском техносалоне.

- Если довести идею до ума, выход хороший! – подхватили в соцсетях. – Особенно для высоток. Аня, это круто!