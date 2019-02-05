«Почему так холодно? Хватит!». В Красноярске актер драмтеатра устроил одиночный пикет против… морозов!

Морозы в Красноярске стоят уже вторую неделю. Нет, мы, сибиряки – люди, конечно, крепкие, привыкшие. Но когда температура стоит такая, что даже градусники ломаются, как тут не сломаться человеку? Машина не заводится, автобус – попробуй, дождись, а синоптики каждый день обещают небольшое потепление и каждый день ошибаются….

Вот что тут остается делать? Кто-то ворчит себе под нос, ругая холода, климат и судьбу, а кто-то действует! Как, например, актер красноярского драмтеатра им. Пушкина Сергей Даниленко. Он вышел на одиночный пикет против… морозов!

Все честь-честью: место – под окнами городской администрации, в руках – плакат с надписью красными буквами «Почему так холодно? Хватит!». В общем, в лучших традициях протестного движения.

Все честь-честью: место – под окнами городской администрации, в руках – плакат с надписью красными буквами. В общем, в лучших традициях протестного движения. Фото: Инстаграм Сергея Даниленко

Услышала ли актера небесная канцелярия, пока не ясно. Хотя, кажется, вряд ли…. Во всяком случае, судя по прогнозу погоды.

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