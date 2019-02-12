2019-02-13T06:05:40+03:00
Общество

Оригинал картины Сурикова «Взятие снежного городка» доставили в Красноярск и распаковали

Шедевр сибирского художника вернулся домой через 21 год [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Подлинник картины Сурикова «Взятие снежного городка» доставили в Красноярск и распаковали.Подлинник картины Сурикова «Взятие снежного городка» доставили в Красноярск и распаковали.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Яркие краски, лица, как живые… В Красноярск привезли подлинник картины Василия Сурикова «Взятие снежного городка». Когда-то сибирский художник начал писать ее именно здесь, на родине. А заканчивал уже в Москве.

- И теперь полотно вернулось домой – спустя больше, чем век. В Красноярске «Взятие снежного городка» только во второй раз. В первый картина побывала здесь 21 год назад, - поделился завотделом реставрации государственного Русского музея Юрий Макаров с журналистами.

Картину "Взятие снежного городка" доставили в Красноярск.Мария ЛЕНЦ

Доставили в целости. Фото: Мария ЛЕНЦ

Доставили в целости.Фото: Мария ЛЕНЦ

Им посчастливилось увидеть картину первыми. Кстати, привезти ее в Красноярск стоило 14 миллионов. Полотно доставили в 40-градусные морозы на специальном транспорте. В нем поддерживалась особая температура, чтобы картина не пострадала в пути.

Эксперты осматривают каждый миллиметр. Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты осматривают каждый миллиметр.Фото: Мария ЛЕНЦ

К тому же есть пневмоподвеска – благодаря ей во время движения работа не шелохнется. На транспортировку ушло 6 дней. После полотну дали несколько дней «отдохнуть» и «согреться». И только потом осторожно вынули из специального бокса, чтобы обследовать. Главное – картина в целости и сохранности. Правда, после распаковки реставраторы нашли более ранний дефект.

Картина вернулась на родину спустя 21 год. Фото: Мария ЛЕНЦ

Картина вернулась на родину спустя 21 год.Фото: Мария ЛЕНЦ

Знаменитое полотно высотой 1,5 и длиной около 3 метров можно будет увидеть с 20 февраля – всего два месяца. Говорят, желающих столько, что счет идет на минуты.

Всего привезли больше 150 картин. Фото: Мария ЛЕНЦ

Всего привезли больше 150 картин.Фото: Мария ЛЕНЦ

К слову, вместе с картиной Сурикова приехали больше ста известных полотен. Это работы Рериха, Коровина, Репина… Такой выставки в Красноярске еще не было. Только 60 произведений Сурикова, а всего их свыше 150 – из семи музеев страны.

Обещают, что выставка будет работать без выходных.

КОНКРЕТНО

Где можно будет увидеть картину?

В музее имени Сурикова (улица Парижской коммуны, 20)

С 20 февраля по 28 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
Губернатор Красноярского края подарил школьнику концертную балалайку
В Красноярске построят три новых школы в этом году
Красноярцы вышли на пикет с требованием построить школу в Солнечном
Красноярским инспекторам ДПС выдали планшеты, чтобы быстрее штрафовать водителей
ВТБ на четверть увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»
В Красноярске сделали новые и переименовали старые автобусные остановки
Мэрию заставляют отремонтировать аварийное общежитие в центре Красноярска
В красноярском детском саду устроили выставку рисунков, где главными героями стали снеговики
На скользкие ступеньки Виноградовского моста положили резиновые коврики
Мэр Красноярска высказался за снос строящегося на тротуаре кафе «Кантри»
В Красноярске назвали самые популярные у прервоклассников школы
Прекрасным читательницам «Комсомолка» дарит подвеску
Роман о любви в подарок – только читателям «Комсомолки»!
В Красноярском крае лесоруб сжег товарищей в вагончике
В «Роевом ручье» проверили, вспомнят ли соску подросшие лосята, и накормили их отваром
Tele2 опередила конкурентов по темпам строительства LTE-сетей
Бобровый лог сменил режим работы из-за подготовки к Универсиаде
Красноярка продает коллекцию точилок для карандашей за миллион рублей
Об участии в Универсиаде-2019 заявили 58 стран мира
Медсестрам в Сосновоборске выплатили зарплату после вмешательства прокуроров
В Красноярском крае на 5 лет запретили срезать панты у северных оленей
Красноярск сутки продержался в топ-3 рейтинга самых грязных городов мира
В Красноярске «заминировали» Арену-Север