Оригинал картины Сурикова «Взятие снежного городка» доставили в Красноярск и распаковали

Яркие краски, лица, как живые… В Красноярск привезли подлинник картины Василия Сурикова «Взятие снежного городка». Когда-то сибирский художник начал писать ее именно здесь, на родине. А заканчивал уже в Москве.

- И теперь полотно вернулось домой – спустя больше, чем век. В Красноярске «Взятие снежного городка» только во второй раз. В первый картина побывала здесь 21 год назад, - поделился завотделом реставрации государственного Русского музея Юрий Макаров с журналистами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/691271" frameborder="0"></iframe> Картину "Взятие снежного городка" доставили в Красноярск.Мария ЛЕНЦ

Доставили в целости.Фото: Мария ЛЕНЦ

Им посчастливилось увидеть картину первыми. Кстати, привезти ее в Красноярск стоило 14 миллионов. Полотно доставили в 40-градусные морозы на специальном транспорте. В нем поддерживалась особая температура, чтобы картина не пострадала в пути.

Эксперты осматривают каждый миллиметр.Фото: Мария ЛЕНЦ

К тому же есть пневмоподвеска – благодаря ей во время движения работа не шелохнется. На транспортировку ушло 6 дней. После полотну дали несколько дней «отдохнуть» и «согреться». И только потом осторожно вынули из специального бокса, чтобы обследовать. Главное – картина в целости и сохранности. Правда, после распаковки реставраторы нашли более ранний дефект.

Картина вернулась на родину спустя 21 год.Фото: Мария ЛЕНЦ

Знаменитое полотно высотой 1,5 и длиной около 3 метров можно будет увидеть с 20 февраля – всего два месяца. Говорят, желающих столько, что счет идет на минуты.

Всего привезли больше 150 картин.Фото: Мария ЛЕНЦ

К слову, вместе с картиной Сурикова приехали больше ста известных полотен. Это работы Рериха, Коровина, Репина… Такой выставки в Красноярске еще не было. Только 60 произведений Сурикова, а всего их свыше 150 – из семи музеев страны.

Обещают, что выставка будет работать без выходных.

КОНКРЕТНО

Где можно будет увидеть картину?

В музее имени Сурикова (улица Парижской коммуны, 20)

С 20 февраля по 28 апреля