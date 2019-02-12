2019-02-12T03:40:42+03:00
Общество

Центральный парк снова судится с мэрией Красноярска

Его имущество передали в управление муниципалам, развивающим Татышев и другие зоны отдыха
Ася ЖУКОВА
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Центральный парк снова судится с мэрией Красноярска.Центральный парк снова судится с мэрией Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новое судебное разбирательство с администрацией Красноярска затеял арендатор Центрального парка. Как выяснилось, мэрия передала недвижимое имущество территории в управление подведомственному муниципальному учреждению, а именно «Центру развития социальных проектов (он курирует такие зоны отдыха, как Татышев-парк и другие).

Арендаторов – ЗАО «Центральный парк» – это не устроило. Поэтому 8 февраля они подали заявление в Арбитражный суд Красноярского края. Напомним, ранее объекты, о которых шла речь выше, были в их долгосрочной аренде.

Между тем недавно бизнесменов поставили перед фактом: часть недвижимости переходит в оперативное управление муниципалам. Однако, считают предприниматели, такое решение противоречит закону, препятствуя их хозяйственной деятельности.

Точку в споре поставит суд. Принимать ли иск к производству, будет определено за пять дней.

Напомним, до этого с Центральным парком было связано несколько тяжб. Так, арендаторы пытались судиться с мэрией, отказавшей им в приватизации части имущества парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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