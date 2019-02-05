Наследие универсиады – «умный вокзал», новые платформы и электропоезда

Подготовка к XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске завершается, проверить готовность Красноярской железной дороги приехал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров:

- Проделана очень большая работа, теперь ключевая задача – обеспечить высокое качество сервиса, гостеприимства и безопасности, создать всем гостям, болельщикам и пассажирам хорошее настроение и атмосферу праздника.

Установлены системы «Умный вокзал», «Электронная очередь», система информирования пассажиров, включающая 50 новых современных табло на русском и английском языках. В залах ожидания появилось 10 колонн с зарядными станциями для гаджетов.Фото: Илья МАТУШКИН

Для этого осталось окончательно сформировать специальное расписание движения электропоездов. Планируется, что в дни проведения универсиады в нем будет около 160 ежедневных рейсов, в том числе 21 рейс к спортивным объектам. В Красноярск зрители будут прибывать из 11 городов России, для этого в расписании есть 23 пары поездов дальнего следования. Если сейчас главный вокзал Красноярска ежесуточно принимает до 2,5 тысячи пассажиров, то во время Универсиады поток увеличится до 4,5 тысячи.

Построено 7 новых остановок, обновлено 15 станций. В развитие проекта вложено порядка 300 млн рублей. В 2016 году в рамках подготовки к Студенческим играм на КрасЖД поступило 4 новых электропоезда, в начале 2019 года еще 5. Фото: Илья МАТУШКИН

Вся подготовительная работа завершена: для перевозки гостей и участников за три последних года построены и модернизированы 28 пассажирских объектов на сумму 3,7 млрд рублей.

Глава ОАО «РЖД» подчеркнул, что при поддержке краевых властей в Красноярске был впервые реализован уникальный проект интеграции пригородного железнодорожного транспорта в городскую среду – «Городская электричка», и добавил:

- У региона большой потенциал экономического развития, а наши совместные проекты будут способствовать росту регионального валового продукта. Сегодня мы с руководством края договорились продолжить работу по множеству направлений.

Новая архитектурно-художественная подсветка появилась: на железнодорожном мосту через Енисей; на здании Управления Красноярской железной дороги (ул. Горького, 6); на высотке на пр. Мира, 156 и офисном здании на пр. Мира, 154. Фото: Илья МАТУШКИН

А губернатор края Александр Усс отметил:

- Мы благодарим железную дорогу за ту серьезную работу, которая была проделана в связи с подготовкой к Зимней универсиаде-2019. На будущее мы наметили целый ряд перспективных дел, которые потребуют инвестиций для того, чтобы улучшить качество обслуживания, решить напряженные моменты, связанные с ростом грузо- и пассажиропотока.

Готовится к запуску в эксплуатацию новый павильон железнодорожного вокзала Абакана – резервный вокзал универсиады, комфортный, безопасный и просторный. Фото: Илья МАТУШКИН

Кстати, об инвестициях: в 2018 году инвестиционная программа Красноярской железной дороги составила 23 млрд рублей. А в этом году она увеличилась еще на треть: на развитие железнодорожной инфраструктуры планируется направить 38,6 млрд рублей.