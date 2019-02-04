Хоккеисты красноярского «Енисея» принесли победу сборной России на чемпионате мира

В минувшую субботу, 2 февраля, в шведском городе Венерсборге состоялся финал чемпионата мира по хоккею с мячом. В решающей игре за кубок сошлись сборные России и Швеции. Победу в турнире одержала россияне, для нас это 26-е по счету золото за всю историю участия в мировых состязаниях по этому виду спорта. А вот шведам везло в этом плане только двенадцать раз.

И поздравим спортсменов ХК «Енисей»: честь страны в составе сборной защищали сразу семь представителей команды. Это вратарь Роман Черных, полевые игроки Артем Ахметзянов, Вадим Чернов, Андрей Прокопьев, Дмитрий Макаров, Алмаз Миргазов и Александр Егорычев. И если для Романа Черныха это уже шестое золото, то для Дмитрия Макарова – первое.

А вот экс-капитан «Енисея» Юрий Викулин выиграл чемпионат мира уже в десятый раз, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Ломановым-младшим. Вплотную приблизился к ним Дмитрий Савельев, ставший 9-кратным чемпионом мира, - сообщает пресс-служба краевого минспорта.

Для россиян это уже 26-е золото на состязаниях такого уровня. Фото предоставлено минспорта Красноярского края

Игра была напряженной, зрелищной – как и положено в финале. Боролись за каждый гол. Счет открыли хозяева поля, они же по итогам первого тайма вышли вперед со счетом 3:1.

С начала второго тайма на льду стали возникать стычки. Обе команды играли жестко, не собираясь уступать сопернику ни в чем. Когда до конца матча оставалось чуть больше пятнадцати минут, казалось, что шведы победы не упустят. Но два точных мяча в ворота соперника выровняли позиции россиян.

Впервые с 2010 года победителя пришлось выявлять в овертайме. И здесь россияне оказались сильнее, создавая опасные моменты у ворот шведов. Голевым оказался тот, что произошел на 102-й минуте. Забил нападающий «Енисея» Алмаз Миргазов. 6:5 – победа сборной России. Отметим, что Алмаз сделал хет-трик в этом матче.

Добавим, что за третье место финны без проблем обыграли сборную Казахстана – 8:2 (3:0).