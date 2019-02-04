2019-02-04T15:19:42+03:00
Спорт

Хоккеисты красноярского «Енисея» принесли победу сборной России на чемпионате мира

Хет-трик Алмаза Миргазова не оставил шведам ни одного шанса
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Хоккеисты красноярского «Енисея» принесли победу сборной России на чемпионате мира. Фото предоставлено минспорта Красноярского краяХоккеисты красноярского «Енисея» принесли победу сборной России на чемпионате мира. Фото предоставлено минспорта Красноярского края
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 2 февраля, в шведском городе Венерсборге состоялся финал чемпионата мира по хоккею с мячом. В решающей игре за кубок сошлись сборные России и Швеции. Победу в турнире одержала россияне, для нас это 26-е по счету золото за всю историю участия в мировых состязаниях по этому виду спорта. А вот шведам везло в этом плане только двенадцать раз.

И поздравим спортсменов ХК «Енисей»: честь страны в составе сборной защищали сразу семь представителей команды. Это вратарь Роман Черных, полевые игроки Артем Ахметзянов, Вадим Чернов, Андрей Прокопьев, Дмитрий Макаров, Алмаз Миргазов и Александр Егорычев. И если для Романа Черныха это уже шестое золото, то для Дмитрия Макарова – первое.

А вот экс-капитан «Енисея» Юрий Викулин выиграл чемпионат мира уже в десятый раз, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Ломановым-младшим. Вплотную приблизился к ним Дмитрий Савельев, ставший 9-кратным чемпионом мира, - сообщает пресс-служба краевого минспорта.

Для россиян это уже 26-е золото на состязаниях такого уровня. Фото предоставлено минспорта Красноярского края

Для россиян это уже 26-е золото на состязаниях такого уровня. Фото предоставлено минспорта Красноярского края

Игра была напряженной, зрелищной – как и положено в финале. Боролись за каждый гол. Счет открыли хозяева поля, они же по итогам первого тайма вышли вперед со счетом 3:1.

С начала второго тайма на льду стали возникать стычки. Обе команды играли жестко, не собираясь уступать сопернику ни в чем. Когда до конца матча оставалось чуть больше пятнадцати минут, казалось, что шведы победы не упустят. Но два точных мяча в ворота соперника выровняли позиции россиян.

Впервые с 2010 года победителя пришлось выявлять в овертайме. И здесь россияне оказались сильнее, создавая опасные моменты у ворот шведов. Голевым оказался тот, что произошел на 102-й минуте. Забил нападающий «Енисея» Алмаз Миргазов. 6:5 – победа сборной России. Отметим, что Алмаз сделал хет-трик в этом матче.

Добавим, что за третье место финны без проблем обыграли сборную Казахстана – 8:2 (3:0).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Манчестер Сити - Арсенал 3 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 25 тура чемпионата Англии по футболу
Футбол, матч Манчестер Сити - Арсенал 3 февраля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 февраля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 25 тура чемпионата Англии по футболу 2018/2019
Рома - Милан 3 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата Италии по футболу
Футбол, матч Рома - Милан 3 февраля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 февраля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 22 тура чемпионата Италии по футболу 2018/2019
Лион - ПСЖ 3 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата Франции по футболу
Футбол, матч Лион - ПСЖ 3 февраля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 февраля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 23 тура чемпионата Франции по футболу 2018/2019
Бой Сергей Ковалев - Элейдер Альварес 2 февраля 2019. Прямая онлайн-трансляция боя за титул чемпиона мира по боксу по версии WBO
Российский боксер Сергей Ковалев выйдет на ринг в городе Фриско штат Техас 2 февраля 2019 на поединок против Элейдера Альвареса в бою за звание чемпиона мира по боксу по версии WBO. Прямая онлайн-трансляция боя
Новости 24
В список самых доходных вакансий Красноярска попали веб-программист, отоларинголог и арбитражный судья
В Красноярске из-за морозов отменяют десятки междугородных автобусных маршрутов
Радующегося морозу снеговика нарисовал на конкурс детских рисунков 4-летний мальчик из Красноярска
В Красноярске арестовали 47 шуб из натурального меха на миллион рублей
Красноярская телефонная мошенница откровенно рассказала, как обманула 27 человек на 500 тысяч рублей
После Универсиады Красноярску останется около 150 новых автобусов
В Красноярском крае инспектор стройнадзора брал взятки стройматериалами
В Красноярске на Дрокинской горе начали возводить 47-метровый крест
В Красноярском крае планируют разводить снежных барсов
На юге Красноярского края лесничество заключило сделку с покойником
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условиях
В Красноярском крае должница сменила имя, чтобы спастись от долгов
Хакасский интернет-мошенник обманул жителя Нижнего Новгорода
За три морозных дня в Красноярске задержали 34 нетрезвых водителя
Красноярским выпускникам сообщили, когда пройдет последний звонок
ВТБ предлагает клиентам увеличить доходность по вкладам
В Красноярске работают горячие линии по вопросам, связанным с холодами
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов
В аэропорту Красноярска из-за морозов отменили несколько рейсов
В Эвенкии продолжают штрафовать школы за холодные помещения
В Красноярском перинатальном центре в январе появились на свет 266 малышей
Красноярцы за вывоз мусора в январе заплатят меньше