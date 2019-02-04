2019-02-04T07:50:41+03:00
Общество

В Красноярске больше 150 новоселов подали в суд на своего застройщика

Добровольно устранять строительные дефекты тот не захотел
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске больше 150 новоселов подали в суд на своего застройщикаВ Красноярске больше 150 новоселов подали в суд на своего застройщикаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске больше 150 владельцев новых квартир подали в суд на своего застройщика. Они потребовали возместить им затраты, которые пришлось понести на устранение различных строительных дефектов. Довольно долго пришлось ждать, пока застройщик отреагирует на их законные требования. И только когда в дело вмешались судебные приставы, решение суда было исполнено.

Название компании-застройщика в управлении ФССП не сообщают. Однако известно, что жилой дом (или комплекс) находится в Свердловском районе. Несколько лет назад счастливые обладатели новых квадратных метров, получив ключи, не сразу разглядели в них недостатки, на это понадобилось некоторое время – кому неделя, кому месяц. Обнаружив их, стали писать претензии застройщику, а тот, видимо, складывал их в отдельную папку и не реагировал.

Не дожидаясь ответа, недовольные новоселы сами стали устранять дефекты. У кого-то ушло на это 28 тысяч, а кому-то влетело в круглую сумму – 300 тысяч рублей. Собирали чеки за покупку отделочных материалов, приглашали к себе экспертов, все документировали и несли результаты экспертизы в суд. И даже после того, как недобросовестный застройщик проигрывал в суде одно дело за другим – десятками – извиняться перед покупателями квартир не спешил.

- Возбудив исполнительные производства и объединив их в сводное, судебный пристав-исполнитель уведомил руководство компании о данном факте, предупредил о мерах принудительного взыскания, а также об исполнительском сборе в размере 7% от суммы задолженности в случае неисполнения решения суда, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого УФССП.

В пользу владельцев квартир в общей сложности было взыскано более 10 миллионов рублей в счет возмещения стоимости ремонтно-восстановительных работ и морального вреда. К настоящему времени большая часть истцов уже получили то, что им полагается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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