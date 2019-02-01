2019-02-01T11:49:41+03:00
Общество

Самый красивый двор, витрину и офис выбрали в Красноярске

В общем зачете победил Советский район
Ася ЖУКОВА
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Магазин "Дело и забава". Фото: пресс-служба администрации Красноярска.Магазин "Дело и забава". Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
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В Красноярске назвали самый красивый двор, витрину и офис. Победители зимнего этапа конкурса «Самый благоустроенный район» стали известны сегодня, 1 февраля, сообщили в пресс-службе горхозяйства. Заявки подал 501 участник. И вот среди них выбрали лучших.

Итак, в номинации «Лучший зимний двор жилого многоквартирного дома»:

1-е место – ул. Взлетная, 87а, 7д, 7ж, 7к, ООО «Домотека» (Советский район) с предоставлением гранта – 120 тысяч рублей;

2-е место – ул. Живописная, 1, 3, 4, 5, ООО УК «Сосны» (Октябрьский район) – 90 тысяч;

3-е место – ул. Северо-Енисейская, 52, ООО УК «Меркурий» (Железнодорожный район) или ул. Алеши Тимошенкова, 77, ООО УК «Согласие» (Свердловский район) - 60 тысяч.

Сосны. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Сосны. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

В номинации «Лучшая зимняя витрина предприятия торговли и услуг»:

1-е место – ул. Навигационная, 7, магазин «Нobby Spaсe», ИП Беляев Александр Михайлович (Свердловский район) с предоставлением гранта – 120 тысяч;

2-е место – ул. Карла Маркса, д. 14а, ООО «Урарту» (Центральный район) – 90 тысяч;

3-е место – пр. Мира, 111 кафе «Traveler`s Coffee», ИП Иванова Ольга Александровна (Железнодорожный район) - 60 тысяч.

Нobby Spaсe. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Нobby Spaсe. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

В новой номинации «Лучшая территория предприятия или офиса»:

1-е место – пр. Комсомольский, 18, ТЦ «Комсомольский» (Советский район) с предоставлением гранта – 120 тысяч;

2-е место – ул. Коломенская, 26, ФСНКЦ ФМБА России (Ленинский район) – 90 тысяч;

3-е место – ул. Монтажников, 60, ООО «Вариант – 999» (Кировский район) – 60 тысяч.

ФМБА. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

ФМБА. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Так что самым красивым зимним районом признали Советский. Второе место – у Свердловского. Третье поделили Октябрьский, Центральный и Ленинский.

Важно: грантовые средства можно будет тратить на любые цели, кроме коммерческих. В первый раз в нынешнем году наградят и победителей районного этапа. Для них определены гранты в 28, 25 и 20 тысяч рублей, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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