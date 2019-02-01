Полная культурная программа универсиады опубликована в Красноярске

До зимней универсиады-2019 в Красноярске осталось чуть больше месяца. Накануне, 31 января, была опубликована культурная программа «Всемирных Игр. Итак, что в нее войдет?

Событий в три раза больше

По словам министра культуры края Аркадия Зинова, в дни универсиады планируется в три раза больше культурных событий, чем обычно. Пропускать такое нельзя.

Масштабный проект «Культурная Универсиада» включает 270 мероприятий: выступление различных коллективов, спектакли, экскурсии и выставки. Плюс, конечно, церемонии открытия и закрытия Игр.

Самой главной культурной площадкой будет Парк Универсиады, куда вошли площадь Мира, филармония и остров Татышев (здесь реализуют проект на открытом воздухе, сочетающий зимние развлечения и спортивные активности).

- Парк универсиады станет центром культурной жизни, - обещает замруководителя Игр Константин Гуреев. – Вантовый мост превратится в портал в настоящую зиму на Татышеве. Здесь гости смогут побольше узнать о культуре народов Енисейской Сибири. Центральнцю аллею украсят снежными и ледовыми скульптурами. А вдоль нее раскинутся тувинская и хакасская юрты, русская изба и эвенкийские чумы. Кроме того, на острове будет фан-зона с прямыми трансляциями, каток и мастер-классы по зимним видам спорта.

А еще в Парке универсиады будет находиться главный билетный офис, информационный центр и, повторимся, этнодеревня народов Сибири. Там же можно будет найти сувениры с символикой соревнований.

Четырехметровые светящиеся медведи

Программа «Культурная универсиада» - это целая палитра проектов. Среди них международный фестиваль Волшебный лед Сибири» (он пройдет на Татышеве с 23 февраля по 12 марта). Далее – зимний «МИР Сибири» (МВДЦ «Сибирь» с 3 по 5 марта). Особые гости праздника – уличный театр из Франции «Remue Menage» с его 4-метровыми светящимися куклами-медведями (8,-10 марта). И, разумеется, будут мастер-классы музыкантов и ремесленников, концерты, экспозиции жилищ кочевых народов…

Одним из ярких событий станет выставка «Суриков. Взятие снежного городка». В музее художника покажут больше 150 его работ, в числе которых самая известная, картина «Взятие снежного городка», написанная в Красноярске.

Что касается БКЗ, 6 марта выступит ансамбль танца Сибири с программой «Сибирь моя», а 10 и 11 марта спортсмены-экстремальщики под шедевры классической музыки в исполнении симфонического оркестра выполнят на сцене головокружительные трюки.

Чтобы создать особую праздничную атмосферу, создана программа «Сибирские забавы». На Театральной площади, площади перед ТЦ «Красноярье», острове Татышев, проспекте Мира, площади Революции, сквере Сурикова, парке 400-летия Красноярска будут концерта творческих коллективов, спортивные игры. На нескольких площадках организуют трансляцию церемонии открытия универсиады.

Зимний «МИР Сибири»

- В ней найдется место как современным молодежным форматам, так и массовым гуляниям, - рассказала руководитель департамента социального развития администрации города Красноярска Наталья Боброва. – В будни с 17 до 19, а в праздники с 15 до 19 пройдут концерта. На Масленицу в Татышев-парке ждем подворья со всего края, мероприятия от национальных культурных автономий. На проспекте Мира создадут атмосферу города молодежи. А в парке 400-летия Красноярска главным объектом окажется большая мультимедийная площадка – экран, рассказывающий о Красноярске. С 3 по 5 марта на нем будет транслироваться фестиваль «МИР Сибири».

Также для гостей устроят экскурсии по основным достопримечательностям Красноярска и окрестностей: в заповедник «Столбы», овсянку, дом-усадьбу Сурикова, Свято-Успенский мужской монастырь… Жители Красноярска смогут посетить знаковые места за свой счет.

Несколько локаций появятся и в Деревне Универсиады. Всевозможные выставки, фотоэкспозиции, посвященные нашей культуре и универсиаде-2019. Здесь же разместят картинную галерею «Современные сибирские художники».

Джон Ньюман в Красноярске

Хэдлайнером Игр станет британский певец Джон Ньюман. Его концерт намечен на 11 марта в МВДЦ «Сибирь». Площадка рассчитана на четыре тысячи человек. Побывать на концерте смогут обладатели флаеров. Их можно получить на спортивных и культурных мероприятиях, проходящих во время универсиады.

Важно: вход на большую часть «Культурной универсиады» будет бесплатным. Билеты на концерты участников «МИРА Сибири», академического ансамбля танца Сибири, а также совместную программу экстремальщиков из «Спортэкс» и академического симфонического оркестра можно приобрести на сайте универсиады.