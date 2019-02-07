2019-02-07T13:20:43+03:00
Общество

«Бесплатно и без ограничений» в Красноярском крае разрешили собирать валежник

Тогда как в других регионах нередко устанавливают избыточные и даже нелепые требования
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
«Бесплатно и без ограничений» в Красноярском крае разрешили собирать валежник.«Бесплатно и без ограничений» в Красноярском крае разрешили собирать валежник.Фото: Ася ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Валежник в Красноярском крае позволили собирать без ограничений и совершенно бесплатно. Между тем, в некоторых регионах дела обстоят несколько иначе – здесь вводят необоснованные и даже нелепые требования.

Напомним, с 1 января 2019 года вступил в силу закон, разрешающий гражданам РФ собирать валежник в лесу. Ранее это считалось незаконной заготовкой древесины.

Поправкой в Лесной кодекс «поваленные деревья, кустарники, поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий…» отнесли к недревесным лесным ресурсам. А, значит, собирать их можно. Конкретизируем: под недревесными лесными ресурсами подразумевается береста, пни, кора, хворост, хвойный лапник и так далее. Но не сухостой, «добывать» его запрещено.

Итак, на уровне страны разрешили, а на местном… В Пензе собирать валежник позволили только вручную, без пил и сучкорезов. В Твери определили длину палок – не больше метра. В Иркутске о походе за валежником потребовали извещать за месяц.

А что в нашем законе? Читаем:

- При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих

на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале. Заготовка валежника осуществляется в течение всего года.

На первый взгляд, все в порядке. Неужели никаких «подводных камней»? Звоним в министерство - удостовериться.

- Действительно, таких казусов, несуразностей или жестких ограничений у нас нет, - подтвердила представитель пресс-службы министерства лесного хозяйства Красноярского края Мария Хлыстунова.

Так что собирай – не хочу!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
С лауреатами премия «Немалый бизнес» встретится Владимир Путин
Также предприниматели получат «золотой год», в течение которого имеют возможность воспользоваться поддержкой для развития своего бизнеса, помощь при выходе на рынок Китая, премиальные билеты на экономические формы и другие привилегии
«Чтобы не убежал»: Скандально известная судья Краснодарского края отправляет лежачего инвалида на последней стадии рака в изолятор
У Владимира Рудника 4 стадия рака, он практически не ходит, а все его тело в шрамах от многочисленных операций [видео, эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Красноярске школьники изучают английский через Инстаграм
ВТБ расширяет штат ИТ-специалистов
В Красноярском крае за год захотели стать банкротами 1,1 тысячи человек
Житель Хакасии за совращение 12-летней девочки проведет несколько лет в колонии
Красноярским автобусам придумали единый фирменный стиль
Туристов из Китая пустят в Хакасию без визы
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
В Красноярске 150 детей получили место в детском саду без очереди
В Туве мать избила 5-летнюю дочь за то, что попросила поесть
Грузы для Универсиады на красноярской таможне будут досматривать по-новому
В Красноярском крае злостная алиментщица в соцсетях назначила приставу свидание
В Красноярске 24-летняя девушка с пирсингом вышла ночью из бара и пропала
В Красноярске ночью сгорели две машины во дворе
В сборную России по биатлону на Универсиаду вошли три красноярца
Красноярцы забросали чиновников жалобами на холод в квартирах