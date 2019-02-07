«Бесплатно и без ограничений» в Красноярском крае разрешили собирать валежник

Валежник в Красноярском крае позволили собирать без ограничений и совершенно бесплатно. Между тем, в некоторых регионах дела обстоят несколько иначе – здесь вводят необоснованные и даже нелепые требования.

Напомним, с 1 января 2019 года вступил в силу закон, разрешающий гражданам РФ собирать валежник в лесу. Ранее это считалось незаконной заготовкой древесины.

Поправкой в Лесной кодекс «поваленные деревья, кустарники, поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий…» отнесли к недревесным лесным ресурсам. А, значит, собирать их можно. Конкретизируем: под недревесными лесными ресурсами подразумевается береста, пни, кора, хворост, хвойный лапник и так далее. Но не сухостой, «добывать» его запрещено.

Итак, на уровне страны разрешили, а на местном… В Пензе собирать валежник позволили только вручную, без пил и сучкорезов. В Твери определили длину палок – не больше метра. В Иркутске о походе за валежником потребовали извещать за месяц.

А что в нашем законе? Читаем:

- При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих

на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале. Заготовка валежника осуществляется в течение всего года.

На первый взгляд, все в порядке. Неужели никаких «подводных камней»? Звоним в министерство - удостовериться.

- Действительно, таких казусов, несуразностей или жестких ограничений у нас нет, - подтвердила представитель пресс-службы министерства лесного хозяйства Красноярского края Мария Хлыстунова.

Так что собирай – не хочу!