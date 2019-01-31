Красноярску не хватает две тысячи мусорных баков?

Мы уже рассказывали о том, что мусорный коллапс в Красноярске наступил практически с боем курантов с 31-го на 1-е. И если в праздничные дни можно было списать проблемы с вывозом мусора на то, что люди, готовясь к встрече Нового года, много чего выбрасывали, а региональные операторы только зашли на территорию, то сейчас таких объяснений не достаточно.

В некоторых районах города ситуация была аховая, в некоторых вывоз мусора стал регулярным практически сразу после длинных выходных. На сегодняшний день проблемных участков городские власти насчитали 99.

А именно: по 33 в Центральном и Советском районах, 25 – в Железнодорожном и 8 – в Октябрьском.

По словам директора Красноярской рециклинговой компании Ильи Ильиного, большинство проблем связано не столько с вывозом мусора, сколько с нехваткой баков. На некоторых площадках стоит 3-4 контейнера, которые заполняются достаточно быстро, и мусоровозом приходится делать два, а то и три рейса за день, чтобы не допустить переполнения. По словам Ильи Ильина, 100 баков они готовы взять на себя, а вот остальные должны приобрести управляющие компании и те юридические лица, которые находятся в зоне их обслуживания. Однако позиция управляющих компаний иная. Ведь дополнительные расходы бременем лягут, прежде всего, на плечи жителей домов. И на сегодняшний день этот вопрос остается открытым.

Еще одна проблема – строительный и крупногабаритный мусор. Для его вывоза используется специальная техника, и приезжает она далеко не каждый день. К сожалению, горожане иногда используют мусорные баки для складирования строительного мусора, создавая тем самым проблему региональному оператору, а в конечном итоге и жильцам ближайших домов, которые начинают складывать полиэтиленовые пакеты рядом с контейнером. По словам заместителя главы города Владислава Логинова, в январе выросло число поджогов мусора, что также связно с тем, что баки переполнены.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 90 проблемных точек по вывозу мусора в Красноярске

- 3690 жалоб на отсутствие вывоза мусора поступило в январе

- из 27 тысяч только 1,5 тысячи юрлиц заключили договоры на левом берегу

КСТАТИ

Во время проведения Зимней универсиады вывоз мусора с территорий, которые находятся вблизи спортивных объектов, будет проводиться в ночное время

ДОСЛОВНО

«Количество контейнеров меньше не стало, проблема в графике»

Ксения Саргсян, начальник управления по внешним связям, пресс-секретарь ООО УК «ЖСК»:

- Ранее у нас существовали графики вывоза мусора, четко структурированные по дням и по числу рейсов. Количество контейнеров в этом году у нас не изменилось. Однако если на некоторых стоянках вывоз мусора производился ежедневно, а то и дважды в день, то сейчас это происходит гораздо реже. И пока нет соблюдения четкого графика вывоза отходов.