"Выделенки"в Красноярске: Копылова разгрузилась, а на Красрабе заторы

15 выделенных полос заработали с 26 января. И в выходные дни не создали проблем автолюбителям, однако уже в понедельник горожане почувствовали дискомфорт. По словам представителей управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска, анализ мониторинга показал лишь незначительные сложности в дорожном движении. Так, например, вместо 5-балльных пробок утром 28 января горожане стояли в 6-балльных пробках. Наверное, самым заметным затором на дорогах оказалось кольцо Предмостной площади, но, по словам заместителя главы города Владислава Логинова, этому может быть несколько причин:

- наличие выделенной полосы на Коммунальном мосту;

- автоматизированная система управления светофоров, которая меняет свою работу в зависимости от потока автотранспорта

- большое скопление людей, которые еще не перестроили свой маршрут, чтобы разгрузить эту часть города

Одной из причин пробок также называют наличие снегоуборочной техники и, конечно же, ДТП.

По словам начальника отдела мониторинга УДиБ Игоря Воевалко, «утренний час пик увеличился на полчаса, раньше он фиксировался в промежутке с 7.30 до 9.00, сейчас — с 7.30 до 9.30. Но в целом дорожная обстановка сопоставима с данными января прошлого года. Ушли пробки со 2-й Брянской, Караульной, Северного шоссе, Копылова и Красной Армии. В то же время наблюдаются заторы на Металлургов, Партизана Железняка, Высотной, Авиаторов и проспекте имени газеты «Красноярский рабочий»».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«У нас в городе мало, где рассчитаны полосы, с учетом заездов и съездов»

Егор Фролов, руководитель КРО «Федерация автовладельцев России», член Общественной палаты Красноярска:

- На мой взгляд, особенно остро ситуацию с выделенными полосами красноярцы почувствуют через неделю. Но, тем не менее, я почувствовал работу полос сам, пересев на общественный транспорт в минувший понедельник. Мне нужно было уехать с правого берега на ЖД вокзал. В автобусе №55 я вместе с автолюбителями стоял в пробке на проспекте им газеты Красноярский рабочий. Подъезды к Коммунальному мосту были забиты автотранспортом. А затем, как и все водители автобусов, наш начал, как говорится, догонять свое время и существенно увеличил скорость на мосту. К сожалению, на мой взгляд, у нас в городе мало, где рассчитаны полосы, с учетом заездов и съездов, поворотных шлюзов, это и вызывает заторы.