«Ампутация – это слишком просто»: красноярский хирург собрал по осколкам ноги мужчины

Тот день 1 января 49-летний Валерий Мартынов плохо помнит. Кому праздник, а ему работа, он – автослесарь в одной из мастерских родного Канска. Сосед попросил Валерия посмотреть его машину, собирался ехать с семьей за город и хотел подстраховаться, чтобы четырехколесная подруга не подвела в пути.

На дворе стоял крепкий мороз, минус 35. Чтобы согреться в мастерской, Валерий растопил печку с котлом... Потом был взрыв, нестерпимая боль... Мужчина не помнил, как пришел сосед Андрей за своей машиной, как увидел его на земле переломанного, в крови и чуть живого, а потом вызвал «Скорую помощь».

В больнице очнулся с ощущением, что все его тело разбито на тысячу осколков. И сквозь туман – голоса о том, что ног уже не спасти, что нужно срочно делать операцию. Но судьба распорядилась иначе.

Травматолог Красноярской краевой больницы Евгений Берлинец, как все нормальные люди, мечтал отдохнуть на праздниках. Взял жену, малышей – мальчика и девочку, и поехал к родителям в Канск. Новый год отметили в семейном кругу, а на следующий день Евгений повез на дежурство своего отца Александра Берлинца, тот заведует отделением анестезиологии-реаниматологии Канской ЦРБ. Такая у них медицинская династия.

Отец захотел показать сыну свое хозяйство, провел по больнице в отделение реанимации.

- Тут новенького пациента привезли, очень тяжелый, как только живой остался, - рассказала медсестра.

Валерий Мартынов и его сын Юрий. Фото пресс-службы Красноярской краевой больницы

Евгений вошел в палату, осмотрел пострадавшего: состояние крайне тяжелое, травматический шок на фоне сочетанной травмы. У мужчины открытые оскольчатые переломы и ожоги обеих голеней, перелом скуловой кости, трещина орбиты, перелом предплечья, сотрясение головного мозга, травма легких.

- Самым технически простым решением в случае этого больного была ампутация обеих ног, - рассказывает Евгений Александрович. – Но мы не ищем простых путей. Я попросил врачей подготовить пациента к операции.

Операция прошла на следующий день, 2 января. Евгений Берлинец собрал осколки костей на аппарат Илизарова, устранил давление костей на мягкие ткани. Затем вызвал из Красноярска санитарную авиацию и 3 января пациента эвакуировали в краевую клиническую больницу.

Своего доктора-спасителя Валерий Мартынов увидел только 4 января, когда Евгений пришел на работу чтобы проконтролировать своих больных. «Благодарить будете потом, когда на ноги встанете, - намекнул доктор, - а пока я вам обработаю раны».

А это тот самый злополучный взорвавшийся котел. Фото пресс-службы Красноярской краевой больницы

Но не успел он завершить процедуру, как у пациента остановилось сердце. С этой проблемой доктор Берлинец тоже справился отлично, заставил сердце снова биться.

- Всего на сегодняшний день пациент Мартынов перенес семь операций. Аппараты Илизарова с его голеней убрали, установили стержни. Правая голень уже хорошо поджила, на левой был серьезный дефект мягких тканей, лечение продолжается, - рассказали «Комсомольской правде» в краевой больнице.

Сейчас пациент передвигается на коляске. До сих пор вспоминает пережитое с дрожью в голосе. Своему доктору до конца жизни признателен:

- Он же наш, канский! – говорит Валерий Николаевич.

Да, действительно – земляки. Но в случае с Евгением Берлинцом это не так важно. Врач, который и в пир, и в мир, и в будни, и в праздники готов пропасть на сутки в операционной – он не просто врач, а хороший человек.

- Пациент будет ходить, - обещает доктор Берлинец.