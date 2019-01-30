Снятие санкций с Русала улучшит экономику региона

Несмотря на то, что, казалось бы, Америка от нас далеко и влиять существенным образом на жизнь горожан в Сибири может весьма опосредованно, снятие или наложение санкций отражается на самочувствии экономики региона. Так, беспрецедентный выход из-под санкций компании Русал - это позитивная новость не только для ее сотрудников и потребителей. Очевидно, что от бесперебойной работы предприятий компании зависят ключевые отрасли экономики страны - энергетическая, транспортная, ведь производство алюминия - системообразующий элемент экономики:

- Сейчас перед нашим заводом как, и перед другими предприятиями компании стоит основная задача - скорейшее восстановление позиций на рынке, - комментирует Виктория Чуприна, руководитель пресс-службы Красноярского алюминиевого завода. - Наша стратегия остается прежней - производство высококачественной продукции, удовлетворяющей потребностям наших клиентов, рост доли сплавов, развитие экологически чистых технологий, содействие росту внутреннего рынка. Оперативное управление по-прежнему находится в руках нашего менеджмента, под руководством генерального директора Евгения Никитина.

Жители края и соседней Хакасии знают Евгения Никитина более двадцати лет. Начинал он карьеру на Саяногорском алюминиевом заводе в должности электролизника, затем возглавил предприятие. Затем возглавлял КрАЗ. С 2014 года он был у руля алюминиевого дивизиона компании Русал. Сейчас он генеральный директор компании РУСАЛ.

Для рядовых горожан, работа компании это не только солидные вливания в федеральный и краевой бюджет, а прежде всего, реализация социально значимых проектов. По словам пресс-службы, завод намерен еще больше сконцентрироваться на вовлеченности в развитие Советского района, выполнять социальные инфраструктурные проекты по благоустройству общественных пространств города Красноярска с целью повышения качества жизни горожан. Так, в 2018 году самыми значимыми из них стали реставрация общественных пространство в центре города — благоустройство сквера Сурикова, площади Революции, реконструкция Исторического квартала на улице Горького.