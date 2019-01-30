В Красноярске загорелся железнодорожный мост

В Красноярске тысячами огней загорелся железнодорожный мост через Енисей. Такую систему иллюминации спроектировали и установили в ОАО «РЖД» в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде.

- Мост над Енисеем стал первым в России железнодорожным мостом, украшенным оригинальной архитектурно-художественной подсветкой, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе компании.

Напомним, сооружение включает в себя два самостоятельных перехода, по которым проложены I и II пути Транссиба. Тестовый запуск архитектурно-художественной подсветки состоялся в конце декабря 2018 года. Тогда на одном «крыле» моста было установлено 542 светодиодных прожектора. Сейчас освещены и западный, и восточный переходы. Общее количество смонтированных светодиодных прожекторов – 1258.

Инженеры КрасЖД выполнили сложную задачу по созданию индивидуального образа сооружения. Для того, чтобы показать его особенности, использовано комбинированное освещение – сочетание разных типов подсветки.

Большинство прожекторов установлено снаружи и внутри пролетных строений. Направление источников света – вверх. Благодаря этому подчеркивается красота линейных форм моста, формируется объёмный облик его конструкций. Часть прожекторов находится под путями и направлена вниз, на реку, что создает эффект светящейся воды.

Установленное светодиодное оборудование обладает передовыми энергоэффективными показателями. Освещение – «умное»: с наступлением темноты светильники будут автоматически загораться, а утром – гаснуть, - сообщили в КрасЖД.