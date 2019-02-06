2019-02-06T15:04:11+03:00
Общество

В Красноярске эксперты будут отличать копченую семгу от форели и кеты через анализ ДНК

Проверили: это работает
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске эксперты будут отличать копченую семгу от форели и кеты через анализ ДНК.В Красноярске эксперты будут отличать копченую семгу от форели и кеты через анализ ДНК.Фото: Ася ЖУКОВА
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Без соблазнительной красной рыбки не обходится ни один праздник. Копченая, запеченная или малосольная, она стала атрибутом и повседневного стола. Но иногда закрадывается вопрос: действительно ли мы покупаем семгу или форель, как заявлено на этикетке? Тем более, когда рыба продается не целиком, а в виде куска или нарезки. Та же история с икрой: как угадать, от какой она рыбы?

Но, оказалось, выход есть. Специалисты Красноярского ЦСМ Росстандарта и СФУ освоили новый метод идентификации рыбной продукции. Говорят, надежнее не бывает.

- Этот анализ ДНК, - рассказывает заместитель начальника испытательного центра Светлана Тихненко. – Чтобы определить, какая перед тобой рыба, надо изучить нуклеотидную последовательность участка митохондриального генома разных видов рыб и сравнить их. Точность метода так высока, что позволяет использовать его в спорных вопросах.

Благо, в июле 2018 года ввели соответствующий ГОСТ . А наши специалисты опробовали новый способ на практике. Закупили в торговых сетях Красноярска пять образцов рыбы холодного копчения (из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Беларуси). Это была форель, нерка, балык кеты и семга. Все в кусочках, ломтиках. На первый взгляд – отличить трудно. И после провели анализ ДНК.

Экспертиза показала: производители не обманули. Надписи на этикетках полностью соответствуют действительности. Читаем «семга», едим семгу.

Кроме того, новый метод может также помочь определить, какое перед вами мясо. Чтобы помешать выдать дешевое за более ценное.

- Если у потребителей возникнут сомнения такого же рода или жалобы, можно подать заявку на сайт «Проднадзор.инфо», и мы учтем их при планировании мониторинга, - обещают сотрудники ЦСМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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