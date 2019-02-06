«Вызван в суд 14 февраля»: новичка красноярского «Енисея» обвиняют в изнасиловании

Новый игрок красноярского футбольного клуба «Енисей» оказался в центре громкой истории. Сенегальского защитника Бабакара Сарра обвиняют в изнасиловании на территории Норвегии.

Напомним, в прошлом сезоне он выступал за местный клуб «Мёльде». И был довольно результативен: в 27 матчах забил 4 гола и сделал 3 голевых передачи. Однако контракт с ним расторгли.

И накануне стало известно: Сарр переходит в «Енисей». Нового игрока команда представила с помощью клипа - самые яркие голевые моменты Бабакара под трек Шакиры «Waka Waka (This Time For Afrika)».

Ролик-приветствие нового игрока "Енисея".

- Сарр – универсальный игрок обороны, - рассказали в клубе. – Поэтому может играть и как центральный защитник, и как опорный полузащитник. Благодаря высокому росту (189 сантиметров), очень эффективен на стандартах.

И тут такое: сразу несколько федеральных интернет-порталов со ссылкой на норвежское издание Nettavisen сообщили об обвинениях в адрес новичка «Енисея».

По информации СМИ, в конце ноября футболиста задержали полицейские. Ему пришлось давать показания в течение 12 часов. И теперь, заявляет адвокат Сарра, дело должны закрыть, а обвинения снять. Тогда как в полиции Осло от пояснений отказались.

Есть сведения, что ЧП с Сарром может быть использовано как доказательство по другому делу. Оно тоже связано с изнасилованием. Слушание намечено на 14 февраля, и футболист обязан на него явиться.

Как передает источник, это третий случай, когда игрока подозревали в изнасиловании. И каждый раз обвинение снимали из-за недостатка доказательств. Тем не менее Сарра обязали выплатить пострадавшей компенсацию.

Пока получить комментарий от пресс-службы клуба «Енисей» не удалось. Как он, так и руководство «Енисея» сейчас находятся в отъезде.

«Комсомольская правда» - Красноярск будет следить за развитием ситуации.