Налоговая предостерегает от «фирм-однодневок»

Еще 10-15 лет назад термин «фирма-однодневка» постоянно был на слуху - примерно 90% деятельности сотрудников Управлений по налоговым преступлениям МВД во всех регионах состояло как раз из работы по выявлению схем с их участием. Сейчас ситуация изменилась, и чаще стало употребляться понятие -"Организация с высокими рисками", поэтому сотрудники налоговой инспекции призывают красноярцев бдительность не терять и тщательно проверять своих бизнес-партнеров.

Для борьбы с "Организациями с высокими рисками" установлена уголовная ответственность, предусмотренная статьями 173.1 Уголовного кодекса РФ (образование: создание, реорганизация юридического лица через подставных лиц) и 173.2 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование документов для образования: создания, реорганизации юридического лица).

Так, только за минувший год в Красноярском крае возбуждено 100 уголовных дел, вынесено 34 обвинительных приговора по делам фирм, деятельность которых попадает под термин «однодневка». С остальными пока работают правоохранительные органы. Хотя, стоит отметить, что в Налоговом кодексе, впрочем, как и в других законодательных актах понятия «фирма-однодневка» не найти. Однако по тем схемам, которые используют мошенники можно понять, когда предприятие собирается оставаться на рынке продолжительное время, честно платить налоги, развивать бизнес, а когда – это просто перегон денег и уход от уплаты налоговых отчислений.

По словам сотрудников налоговой инспекции, один из способов уберечь себя и свой бизнес от подобного рода мошенников – не предоставлять персональные данные малознакомым людям и уж тем более не ставить подпись на документах, связанных с регистрацией компаний. Если же такое произойдет, то вы не застрахованы от того, что станете ответственными за деятельность лже-компании, хотя и не планировали принимать участие в ее работе.

Оказаться на месте Зицпредседателя Фунта вряд ли кто-то хочет, а значит, бдительность терять не стоит. Поэтому, если вы узнали о существовании фирмы, в которой фигурирует ваше имя, но вы об этом узнали случайно, нужно сразу же обращаться в местный регистрирующий или налоговый орган.

Чтобы не вести бизнес с подобного рода организациями, практикующие юристы рекомендуют компаниям предварительно навести справки о контрагенте. Получить основную информацию о своем контрагенте можно, воспользовавшись электронным сервисом на официальном сайте ФНС "Риски бизнеса:проверь себя и контрагента".

В первую очередь необходимо выяснить, нет ли у нее "массового" руководителя и не зарегистрирована ли она по "массовому" адресу. Кроме того необходимо уточнить, сдает ли она налоговую отчетность, есть ли у нее работники и нет ли у нее задолженности. Важно также узнать есть ли у них лицензия, если деятельность фирмы-контрагента подлежит лицензированию. Наряду со сбором документов эксперты рекомендуют изучить сайт фирмы, рекламные объявления и отзывы.

По словам сотрудников налоговой службы, привлечь к уголовной ответственности за создание «фирм-однодневок» вполне реально. И вряд ли кто-то хочет пусть и без своего ведома оказаться в их числе. Как говорится, незнание закона от ответственности не освобождает.