Транспортные карты в красноярских маршрутках хотят отменить

Накануне в некоторых красноярских маршрутках появилось объявление: «Уважаемые пассажиры, с 1 февраля 2019 года в автобусах нашего маршрута транспортные карты к оплате приниматься не будут. Оплата проезда будет приниматься наличными. Приносим наши извинения». Многих пассажиров такое заявление привело в недоумение. Как оказалось, решение было принято 28 января на внеочередном собрании руководителей-перевозчиков – за 3 дня до указанной даты.

Неожиданный поворот

Напомним, что транспортный вопрос в Красноярске подняли более полугода назад. Сначала летом в рамках реформы департамент транспорта сократил десяток автобусных маршрутов. Взамен красноярцам пообещали уладить вопрос с перевозчиками по поводу повышения тарифов. Однако перевозчики стояли на своем и требовали поднять стоимость проезда. Объясняли: с осени 2015 года (тогда цена билета на проезд поднялась с 19 до 22 рублей) выросла цена на ГСМ и запчасти.

Переговоры по тарифу между краевым минтрансом и перевозчиками длились всю осень. В конце декабря красноярцам объявили: проезд будет стоить 26 рублей (перевозчики хотели 30 рублей). Точной даты нет, только приблизительная – с конца марта. Казалось, стороны пришли к соглашению. Однако перед самым новым годом чиновникам и предпринимателям вновь пришлось сесть за стол переговоров – теперь уже по скидкам по транспортным картам. Было принято решение: январь – месяц убыточный, поэтому перевозчики будет возить пассажиров без скидки в 1 рубль. А с февраля она возвращается.

О том, что оплату проезда по транспортным картам вообще могут отменить, перевозчики чиновников тогда тоже предупредили. Но, видимо, чиновники их не услышали. Иначе сегодня этот вопрос бы не стоял.

Экстренный диалог

Михаил Омышев, глава ассоциации красноярских перевозчиков, рассказал:

- Мы уведомили министерство транспорта еще месяц назад, в декабре, что это произойдет, если не будут выполнены наши требования к 1 февраля. Они взяли на себя обязательства: заменить терминалы (устройства, списывающие деньги с карты. – Прим.ред.), произвести авансовый платеж по транспортным картам и пересмотреть тарифы. 9 января, после новогодних праздников, мы вновь направили в краевой минтранс уведомление. Однако январь уже заканчивается, а результатов нет.

Он пояснил, что терминалы постоянно ломаются, а с неработающим устройством автобус не может выйти в рейс. Из-за этого теряются доходы. Обеспечивать кондукторов терминалами должен «Красноярскавтотрас» - то есть муниципальное предприятие, которое и занимается всеми вопросами, связанными с транспортными картами.

Перевозчики отказываются принимать оплату по карте...Фото: Мария ЛЕНЦ

Кроме того, деньги за пассажиров, которых перевезли по этим картам в январе, перевозчики так и не получили по сей день. Речь идет о миллионах рублях, которые ложатся на перевозчиков как чистый убыток. Не устраивает перевозчиков и срок, когда вступит в силу новый тариф: конец марта они считают призрачной датой. Нужна конкретика и как можно раньше.

Накануне, 29 января, в министерстве транспорта вновь состоялось экстренное двухчасовое совещание между представителями перевозчиков и властями. К общему знаменателю прийти не удалось. Вопрос остается открытым.

- Свои добровольные обязательства, которые мы на себя брали, мы выполнили. Теперь отказываемся. Мы не могли не предупредить наших пассажиров об изменениях в способах расчета, и мы это сделали. Однако у минтранса есть еще два дня, - подытожил Михаил Омышев.

«Надеюсь, что перевозчики нас услышат»

Удалось дозвониться до директора «Красноярскавтотранса» Вячеслава Ерошевича. Это компания, которая занимается обслуживанием транспортных карт. Он согласен: да, требования повысить тарифы коммерчески обоснованы, с этим никто не спорит. Однако сейчас перевозчики своими действиями пытаются надавить на минтранс и заставить его как можно быстрее узаконить повышение тарифов.

- В ближайшие дни будет ряд встреч с активом перевозчиков, мы будем убеждать дать нам время. Не все так просто, как кажется. Даже если уже есть решение о повышении тарифа, его нужно согласовать. Новый тариф должен пройти все правовые и регламентные процедуры. Надеюсь, что перевозчики нас услышат, - сообщил Вячеслав Ерошевич.

Накажут ли перевозчиков за отказ возить по транспортным картам? Нет, не накажут. Потому что они ничего не нарушают. Обычно договоры на обслуживание по картам заключается на год. Но в декабре перевозчики заявили: подпишутся только на месяц – до 1 февраля. Видимо, предугадывали события заранее. Как заметил Михаил Омышев, транспортные карты – это добровольные обязательства.

- Если даже в феврале нам не удастся договориться, то мы все равно вернемся к этому вопросу, когда будет согласован новый тариф. Сядем с перевозчиками за стол переговоров и добьемся того, чтобы они продолжили перевозку по транспортной карте, - настаивает директор «Красноярскавтотранса».

Обязательно нужно добавить – и это важная информация для красноярцев, что ультиматум выдвинули только коммерческие перевозчики. На муниципальных маршрутах пассажиры по-прежнему могут расплачиваться за проезд по транспортным картам и со скидкой в 1 рубль. А это почти 30% городских автобусных перевозок.

И еще по поводу терминалов, на которые перевозчики жалуются, что они постоянно ломаются. «Красноярскавтотранс» сообщил, что уже закупил большую часть новых терминалов, способных снимать деньги с банковской карты. Часть уже оплатили, часть взяли в рассрочку на три года. К концу февраля планируют раздать их перевозчикам (на правах аренды) на каждый автобус.

И намерены с 1 февраля собирать за проезд наличнымиФото: Мария ЛЕНЦ

Подробно о транспортной карте

Транспортная карта появилась в 2010 году по инициативе администрации города и правительства края. Красноярцы быстро оценили ее удобство: не нужно постоянно возить с собой мелочь на проезд. Достаточно раз в месяц пополнить счет карты. К тому же тем, кто рассчитывался безналом, была скидка в 1 рубль. А если пересадка в течение 45 минут – скидка 7 рублей на второй проезд.

Работает карта так: когда пассажир пополняет ее, деньги поступают в распоряжение «Красноярсавтотранса». Затем предприятие возмещает перевозчикам расходы по факту. Но возмещает не по прошествии календарного месяца, а авансом – три раза в месяц. То есть получается, что владелец карты еще не совершил поездку, а деньги за него перевозчик потенциально уже получил. Затем в конце отчетного периода происходит сверка – если перевозчик недополучил, ему доплачивают.

Вся информация обрабатывается в процессинговом центре: считал терминал деньги с карты, тут же все отражается – время поездки, маршрут, номер терминала. По такому принципу карты работали с 2010 года до января 2019 года. И вот в январе «Краснояскавтотранс» деньги перевозчикам авансом не перечислил. По словам Вячеслава Ярошевича, подстраховались: если деньги перечислят авансом, а перевозчики приведут угрозу в исполнение, то вернуть деньги назад будет сложно, через суд. А ведь пассажиры – держатели карт – тоже могут подать в суд на возврат денег. И их по закону нужно будет вернуть.

Перевозчики не признаются в открытую, но они воспользовались тем, что не получили от «Красноярскавтотранса» деньги, как еще одним аргументом в свою пользу.

Скидки не будет

Наличными – 22 рубля, по карте – 21 рубль. Такую скидку ввела мэрия, чтобы стимулировать красноярцев пересесть с личного транспорта на общественный. Но, как оказалось, этот рубль с каждого проезда перевозчикам никто не компенсирует. Видимо, пока за обслуживание по картам платили авансом, предприниматели как-то перекрывали потерю рубля. Больше не хотят.

А заложниками этой ситуации оказались пассажиры, которые уже привыкли в поездках по городу держать пластиковую карточку. На этих картах у многих большие суммы, ведь кто-то кладет на месяц, по тысяче рублей. Им пообещали, что деньги не потеряются.

Социальные карты никто не отменяет

Обратим особое внимание тех, кто ездит по социальным картам Красноярского края. Для них бесплатный проезд никто не отменяет, и противостояние минтранса и перевозчиков их не коснется.

Единая социальная карта – это льгота, предусмотренная постановлением правительства края от 27 апреля 2010 года. Финансирование льготы идет из краевого бюджета. Напомним, что каждый месяц на карту начисляется по 36/40 поездок (количество зависит от категории льготников). И еще можно приобрести дополнительные поездки за свой счет, но очень с большой скидкой. Так, за 10 дополнительных поездок красноярскому льготнику придется доплатить 167 рублей, за 14 – 154 рубля, а за 24 дополнительных поездки – 264 рубля.

В первую очередь это:

- пенсионеры по возрасту,

- инвалиды,

- дети-инвалиды,

- школьники из многодетных семей,

- школьники из семей, где родители (или лица, их заменяющие), инвалиды.