2019-01-29T11:33:10+03:00
Общество

Ушла из дома с ребенком в переноске: в Красноярске пропала молодая мама с пятимесячной дочкой

Волонтеры просят красноярцев помочь в поисках женщины
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Ольгу Зоричеву с малышкой ищут больше недели. «Поиск пропавших детей-Красноярск».Ольгу Зоричеву с малышкой ищут больше недели. «Поиск пропавших детей-Красноярск».
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Ушла из дома с ребенком в переноске: в Красноярске пропала молодая мама с пятимесячной дочкой. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказала руководитель региональной общественной организации «Поиск пропавших детей-Красноярск».

Пока известно только, что молодую женщину зовут Ольга Зоричева, ей 34 года, ее малышке Рите – всего пять месяцев. 21 января Ольга собрала маленькую Маргариту, одела, уложила в сумку-переноску, оделась сама, взяла документы, телефон и ушла. После этого ее никто не видел.

Мы нашли страницу Ольги в соцсети – заходила она туда еще в декабре, а в строке «Семейное положение» у молодой мамы написано: все сложно. Видимо, действительно, ситуация была сложная. Именно поэтому волонтеры сейчас просят всех красноярцев помочь в распространении информации о поисках Ольги и Риты.

С собой у Ольги телефон и документы. «Поиск пропавших детей-Красноярск».

С собой у Ольги телефон и документы. «Поиск пропавших детей-Красноярск».

КОНКРЕТНО

Приметы пропавшей:

Зоричева Ольга, 34 года.

Рост 160 сантиметров, глаза зеленые, волосы окрашены в рыжий цвет, стрижка каре.

Была одета: черная шапка с серым помпоном, розовая лыжная куртка с синими вставками, темно-синие джинсы, темно-бардовые ботинки.

Особые приметы: на запястье левой руки шрам от пореза, шрам на животе от операции, отсутствует третий зуб на верхней челюсти слева, следы от сведения татуировки.

С собой были: документы, телефон, сине-серая сумка-переноска для ребенка.

Последний раз видели: Волжская, 14 (адрес, откуда ушла Ольга).

Зоричева Рита, 5 месяцев.

Была одета: розовый зимний костюм с капюшоном, белая шапка с зелеными полосками, без обуви, зеленый махровый костюмчик с капюшоном, на кофточке по бокам рисунок «слоники», розовые ползунки.

Куда звонить, чтобы сообщить информацию о пропавших:

- 8(391) 266-94-18 дежурная отдела полиции,

- 8-950-996-60-66 - волонтеры (круглосуточно).

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