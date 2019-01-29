Дневник кондуктора красноярской маршрутки: «Поездите недельку – такого насмотритесь!»

Врачи с учителями «поушли» на рейсы

В кондукторы я попала чисто случайно. Работала в магазине, павильоне. В последнее время – бригадиром в пекарне. Потом наш цех закрыли, куда податься? Знакомая была диспетчером на автопредприятии. И попросила меня выйти. С кондукторами всегда напряженка. А у меня предпенсионный возраст, выбор невелик. Так и пошло, почти 10 лет.

У нас кондукторами работают и учителя, и врачи. Жизнь такая. В свое время, когда был кризис, зарплату не платили, люди поушли. А теперь у них квалификация не та, чтобы работать по специальности.

При желании попасть в кондукторы может любой. Главное – пройти медкомиссию. Был же случай, когда на маршруте поймали кондуктора и водителя с открытой формой туберкулеза. Сенсация прямо! Тогда всех заставили сдавать флюру.

Но чаще водители на коммерции сами ищут себе кондукторов. Обычно берут жену или кого-то из родных, знакомых. У водителя же своя касса. Скажем, за день собрали 7 тысяч. План с них отдай, потом отложи на солярку (а она уже за 50 рублей)- автобус накормить, на зарплаты.

А кондукторы тоже разные. Было дело, когда одна вообще ушла с кассой. Там тысячи две – за один круг. Пошла типа в туалет, вызвала такси и уехала. Водитель в шоке, мы тут бегали ее по «конечке» искали. Он потом караулил, а толку-то. Пришлось самому возмещать.

«Водители только с ослов слезли?»

Водители у нас мигранты и русские, 50 на 50. Киргизы есть, таджики, узбеки. Так-то правила они знают, имеют наши права, пересдавали. Кроме киргизов. Им разрешено ездить со своими корочками. Но, случается, где-то пролетают на красный, на стоп-линию заезжают.

Работают два через два или три через три. Иногда и по 15 часов. Спят, получается, в эти дни по 4-5 часов. А что делать? Кофе пьют. Как говорится, первые 10 лет трудно, потом привыкаешь.

Как-то было ЧП на муниципале 3-4 года назад: водитель уснул за рулем, собрал по «встречке» несколько авто. Хорошо, все живы остались, но автобус восстанавливал.

Я в авариях никогда не была, не дай Бог попасть (стучит по дереву). Ведь как у нас частники ездят? Ему по барабану, что автобус с народом, может подрезать просто так. А все потому что в СМИ одна агитация: водители маршруток – сплошные дураки, вчера с ослов слезли. Не дай Бог, водитель остановился за стоп-линией, пассажиры быстрей все снимают, выкладывают в интернет. Хотя сами нет-нет и влезут на выделенку, никто в пробке стоят не хочет.

«Шаланды», полные бабулек

Поездите недельку кондуктором – такого насмотритесь! Самый непростой контингент, не поверите, пенсионеры.

У нас на маршруте – оптовая база, там все дешево. Пенсионеры едут круглый год. С рюкзаками телегами. В стужу и зной. Пурга будет мести, они им все равно. В обморок падает от жары, но прется. Как в последний раз. Утром люди едут на работу, что вы щемитесь на базу в час пик! Нет, еще и место требуют уступить. Все им обязаны. Скандалят.

Как-то было: бабулечка на вид далеко за 60 заскочила в «шаланду», так у нас называют длинный МАЗ. А от задней площадки к средней двери выходит такой наклон, «горка». И пассажирка как покатилась на ней, что на задницу и плюхнулась. Ну, наслушалась, конечно, от народа: «Без каблуков-то не алё, мадам?»

Если что-то забудете в автобусе, знайте: много чего до диспетчера просто не доходит. Пассажиры быстро все выметаютФото: Мария ЛЕНЦ

Нарочно крупные суют

Дети – с сопровождением или без – отдельная песня. Повадились у кататься двое подростков лет 10-12 с 5-тысячной купюрой. Откуда деньги? Говорят: «Мамка богатая!». Кондуктор с утра отказалась давать им сдачу, нахамила, кстати. Тоже не ангел. Так попала во все СМИ, уволили.

А они на следующий день опять явились в автобус этой денежкой (она у них как проездной – даже по сгибу пошоркалась). Но другой кондуктор была настороже – кому охота работу терять? - взяла да и разменяла. Хорошо, что было чем.

Понимаете, дети могут ехать с полными карманами жвачки, чипсов, шоколадок. А подойдешь, ноют: «На билет нету!». Хотя прекрасно знают, надо платить. Потому что их приучили: пишите, звоните, жалуйтесь – пассажир всегда прав.

Нас осенью всегда инструктируют: не дай Бог высадите ребенка на улицу. А они это понимают, хитрят. Но кондуктор же видит, глаз наметан: есть у них и по 100, и по 50 рублей купюры. Нарочно крупную суют.

Летом кто высаживает, кто нет, зависит от случая. Скажем, ребенок подойдет, честно скажет: «Тетенька, нету денег!». Я поворчу, да махну рукой: езжай. А если начнет хамить, мол, права не имеешь, я его 100%-но высажу, пусть хоть земля перевернется.

А ведь наши дети все перенимают от взрослых. Как-то бабушка вошла с внуком. Ему лет 8-10, в руках планшет. У нее – тросточка. Я подняла молодого человека, уступила ей место. И что? Она сажает внука, а сама стоит рядом: «Пускай, доча, лучше он посидит!». А ребенок как играл, так и продолжает. И что потом с ним будет?

Это был не ваш чемоданчик

Если что-то забудете в автобусе, знайте: много чего до диспетчера просто не доходит. Пассажиры быстро все выметают. Увидели сумку, перчатки, чемодан – хвать! Раз женщина оставила пакет с продуктами. Проехали мы две остановки, мне звонят из диспетчерской – посмотрите. Кинулась: пакета нет.

Как-то работала на муниципале. Смотрю, молодой человек вышел. А парни, сидевшие напротив, стали косится куда-то рядом с его креслом. И один туда вроде как невзначай пересел. Я к нему: нашел что-то? – Это мое! – Не ври, давай сюда. Оказалось, в пакете был фотоаппарат, какие-то еще гаджеты. Но это дело случая, что я заметила.

Тоже в муниципале было. Две женщины оставили вот такой чемодан, огроменный! Прибежали потом к нам: мы сумку забыли! Оказалось, болтали-болтали и вышли. Автобус с разворота уехал. А чемодан полный, сверху лежали документы и деньги. У них такая паника была. Благо, вовремя спохватились.

Иногда за «добром» так и не приходят. До сих пор в диспетчерской детские вещи лежат, нашли в автобусе. А у нас в районе много мамочек бедненьких, передадим кому-нибудь. Мужские вещи невостребованные – кроссовки, штаны – дворнику нашему отдали, он тут метет. Тоже перебивается человек, не жирует.

Что снится? Автобусы!

Что ни говори, пассажиры разные бывают: один нахамит, другой тут же улыбнется. А пешеходы! Некоторые жизнью не дорожат, вообще безбашенные. Был случай, автобус сбил двух детей. Одного насмерть, другой пострадал незначительно. Те побежали через дорогу на красный. Но водителя все равно посадили. Вроде как мог заметить остановиться, но он отвлекся.

А однажды, хорошо, не на моем маршруте, пожилой человек сам шагнул под колеса автобуса. Говорили, дети его так допекли. Выжил, ничего страшного не было, автобус уже заезжал в остановку, двигался очень тихо. Но сколько пришлось водителю перестрадать! Если бы задавил, все, тюрьма.

Не поверите, забыла, когда в последний раз нормально спала – одни кошмары. То на автобусе еду, то с автобуса прыгаю. Устала, наверное. Наши шутят: поможет или топор, или коньяк…