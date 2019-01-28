В Красноярске составят список неблагополучных квартир в домах с газом

В Красноярске продолжается массовая проверка газифицированных домов, - специалисты уже отработали более чем половину этого жилого фонда. По словам специалистов «Красноярсккрайгаза», у них сейчас несколько первоочередных задач, которые нужно решить в ближайшее время для обеспечения безопасности. Продолжаем тему.

Как проверить опасные квартиры

В январе 2017 года в квартире дома на улице Быковского, 1 прогремел мощный взрыв, жилец погиб. Квартира была из числа потенциально опасных: состояние плиты и газопровода там много лет не проверяли – специалисты просто не могли в нее попасть.

- Мы такое повидали, что вы и представить не можете, - рассказал первый заместитель главы города Владислав Логинов. – Бывают и такие граждане, кто умудряются к газопроводу подключить резиновый шланг и переносить газовую плиту в дальнюю комнату. И так далее.

Специалистам «Красноярскрайгаза» проблемные квартиры известны. Но как попасть внутрь?

В мэрии предложили: предоставьте список. Пусть управляющие компании в этом помогут – это же в их интересах. Мы сформируем комиссии в каждом районе и отправим их по этим самым квартирам. Привлечем полицию. И пойдем проверять. Как только списки будут готовы, на проверку отводится всего месяц.

Можно ли привлечь к ответственности тех, кто не впускает газовиков в квартиру? По закону нет, нельзя. Но можно наказать тех, кто использует неисправное оборудование. Кого-то просто заставить заменить неисправную плиту – и того бывает достаточно. А можно и перекрыть газопровод у входа в квартиру и поставить заглушку. Газом он пользоваться уже не сможет.

В Красноярске составят список неблагополучных квартир в домах с газомФото: Мария ЛЕНЦ

Газовики – разбойники

Обратите внимание, что «Красноярсккрайгаз» - это единственное предприятие в Красноярске, которое имеет право на обслуживание газового оборудования. Специалисты лицензированные и квалифицированные, работают в соответствии с правилами и нормами. Однако не так давно специалисты компании столкнулись с неожиданными конкурентами.

- Наши сотрудники пришли проверять оборудование в одном из домов, а бабушки говорят им: «У нас уже были ваши люди, инструкцию прочитали и прибор на потолок установили», - рассказали в «Крайгазе». - Самозванцы успели обойти уже большую часть Северо-западного района.

Удалось установить, что это некая фирма, именующая себя «Профгазбезопасность». Ее работники ходят по квартирам и проводят «инструктаж», а в конце все сводится к тому, что владельцам квартиры предлагают установить анализаторы загазованности. Цена таким анализаторам – до 1000 рублей (на самом деле есть и более качественные аппараты, но лже-газовики этим не заморачиваются). А продают их за 5 – 7 тысяч рублей. Проку от них мало, говорят специалисты, случись реальное ЧП, они ничем не помогут.

Как отличить настоящих специалистов от мошенников

Во-первых, специалисты «Красноярскрайгаза» заранее оповещают о том, что планируют проверять оборудование в доме. Как правило, на дверях подъездов за неделю появляется объявление. Во вторых, у каждого сотрудника компании есть удостоверение: фамилия, имя и отчество, должность, фотография с печатью.

В третьих, на руках у них должен быть лист-задание. В нем потом владелец квартиры должен будет расписаться, что газовик у него был. В четвертых, поверните сотрудника спиной и посмотрите, есть там логотип «Красноярскрайгаза» или нет – на зимней одежде или летней спецовке такая надпись должна быть. И если после этого осталось сомнение – звоните по телефонам 04 или 104 (с мобильного) – это прямой телефон предприятия, там подтвердят, их человек к вам пришел или нет. И последнее, специалист «Крайгаза» не станет навязывать никакую аппаратуру и требовать за нее деньги.

СТАТИСТИКА ЧП

- Октябрь 2012 года – взрывом газа в доме на улице Высотной, 21 б, разворочено несколько квартир, пострадали два человека.

- Февраль 2015 года – взрыв газа в двухэтажке на улице Калинина, 45 б, погиб хозяин квартиры.

- В конце декабря 2015 года – хлопок газа на 5-м этаже дома на улице Мичурина, 5 а, пострадал хозяин квартиры.

- Август 2017 года – взрыв газа в кафе «Калифорния» на улице Ленина, пострадали парень и девушка, врачам ожогового центра удалось их спасти.

- Январь 2017 года – от взрыва газа на улице Быковского, 1, серьезно пострадал мужчина.