2019-01-28T12:09:33+03:00
Происшествия

«Лило прямо с потолка»: в школе Железногорска на учеников во время урока хлынул кипяток

Пострадала учительница химии [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Кипяток хлынул прямо с потолка Фото: соцсетиКипяток хлынул прямо с потолка Фото: соцсети
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В гимназии 91 Железногорска (Красноярский край) сегодня утром прямо во время уроков прорвало трубу с кипятком. Как рассказали ученики гимназии, случилось все примерно в 09.50 утра, как раз во время урока. На четвертом этаже в кабинете 48 шла химия. Ученики заметили, что в классе вдруг резко стало холодно, словно отопление отключили.

Школу залило кипятком.Видео: соцсети

- Учитель проверила батарею, - рассказывают ребятишки. - Не прошло и минуты, как из этой батареи потоком хлынул кипяток и пошел пар. Часть воды попала учителю на ноги, на руки и на лицо. Хотя сильно вроде бы не обожгло, скорее испугалась она больше.

Через секунду сработала пожарная сигнализация. Ребятишки повскакивали с мест, потому что кипяток начал шпарить не только из батареи - хлынул с потолка. После этого все рванули на выход, а взрослые начали выносить технику.

С потолка начала сыпаться штукатурка, отваливались лампы и побелка Фото: соцсети

С потолка начала сыпаться штукатурка, отваливались лампы и побелка Фото: соцсети

Одним кабинетом потоп не закончился. На третьем этаже, как раз под классом химии, тоже шел урок. В какой-то момент дети услышали журчание, словно бежит вода. Поначалу решили - в батареях, наверное. Но тут на задние парты стали капать крупные черные капли воды. Учиьель перекрыл батарею. А те, кто сидел рядом, встали. И только ученики успели подскочить, как прямо с потолка начал шпарить кипяток., посыпалась известь и штукатурка. Далее история повторилась и на втором этаже - тоже рванул кипяток.

Кипяток начал шпарить с потолка во время урока.Видео: соцсети

Учителя начали эвакуировать детей из здания. Работа школы приостановлена.

В министерстве образования Красноярского края отметили, что проблема содержания здания в надлежащем состоянии - целиком и полностью ответственность муниципалитета.

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