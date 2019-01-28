В Хакасии более 15 тысяч человек эвакуировано из-за сообщений о минировании

В Абакане массово эвакуируют школы, больницы, торговые центры, а также сотрудников минсельхоза, минэкономразвития и минсоцзащиты. Причиной экстренной эвакуации, как и в Красноярске, стали сообщения о бомбах.

По информации администрации Абакана, в столице республики эвакуировано 19 школ, детская поликлиника и два торговых центра. Из зданий вывели более 15 тысяч человек. Пока, по данным, силовиков, информация о заложенных взрывных устройствах не подтверждается.

- Во всех учреждениях города, как предписывается нормами безопасности, работают оперативные службы, ведется проверка зданий, - сообщает мэрия Абакана.

Проверкой сообщений занят 191 человек - сотрудники Росгвардии, скорой помощи, МЧС и полиции. Здания проверяют кинологи. Добавим, что массовая эвакуация объявлена и в других городах Сибири - в Красноярске и Новосибирске. Везде сообщения о взрывных устройствах проверяют силовики.

В Красноярске детей из 91-й школы перевели в старый корпус

- Поскольку события начали происходить еще на прошлой неделе, в Хакасии были готовы к тому, что волна доберется и до нас, - рассказала наша коллега из Абакана, журналист Марина Алехина. - Но все равно, при первых сообщениях о минированиях все без разговоров покидали помещения. Не было ни слова о том, что это ложная тревога, все все сделали как положено – и силовики, и обычные граждане.

Школы «заминировали» где-то с 8.30 до 9.30, - в основном дети или досидели первый урок, или им пришлось во время него прервать занятия. В принципе, учителя грамотно все организовали, но некоторые родители, все же, напуганные, приехали в школы и забрали детей домой. Что говорить. Дети порадовались – прогуляли занятия. Кроме школ, звонки поступили относительно детских поликлиник, мирового суда, торгового центра «Европа», и министерства экономического развития Хакасии. Сейчас уже все тихо, все работает как обычно.

Антитеррористическая комиссия Красноярского края сообщает, что 28 января 2019 года на электронные адреса различных административных объектов поступило 45 сообщений о ложном минировании. Из них 44 в Красноярске и 1 в Минусинске.

Сотрудники правоохранительных органов принимают исчерпывающие меры по проверке данной информации и обеспечения безопасности граждан на указанных объектах.

Идентичные сообщения ранее поступали в иные субъекты Российской Федерации.

Проверкой установлено, что данные сообщения являются ложными, угрозы жизни и здоровью граждан не несут.

Просьба к населению строго следовать инструкциям правоохранительных органов на местах.

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В Красноярске понедельник начался со срочной эвакуации в ряде учреждений города. В основном это школы - 7, 91, 121, 98 и 5. Все школы находятся в Роще. По информации учителей, сообщение в администрацию 91-й школы поступио сегодня утром, когда занятия только начались. (Подробности)