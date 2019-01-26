У магаданского следователя ФСБ из-под носа пропали 12 килограммов золотых самородков

В Тихоокеанском флотском военном суде рассматривается уголовное дело бывшего следователя управления ФСБ России по Магаданской области Константина Костенко. Заседание проходит в закрытом для прессы и общественности режиме. Все разборки, эмоции, доказательства там, куда не проникнешь. Оно и понятно – бывший государев человек близко соприкасался с гостайной.

Ожидается, что приговор будет оглашен в конце февраля, не раньше. Что же натворил майор спецслужбы Костенко? А обвиняют его ни много ни мало, а в хищении вещественных доказательств – более 12 килограммов золотых самородков.

Предварительно суть этой истории выглядит таким образом. Несколько лет назад Константин Костенко вел дело одного авторитетного на Колыме золотодобытчика Николая Д., генерального директора крупной местной компании. В качестве вещдоков у подозреваемого было изъято несколько золотых самородков. Говорят, что один из них весил почти 8 килограммов и цена его была больше номинальной – за редкость. Всего же самородки потянули почти на 22,6 миллионов рублей.

В конце концов дело золотодобытчика было прекращено в 2015 году по амнистии в связи с 70-летием Победы. А золото находилось у следователя Костенко. И однажды пропало. Как определили следователи, подозреваемый подменил самородки «менее драгоценными металлами» (какими именно – не уточняется), а настоящие продал. Чем, собственно и причинил значительный ущерб государству. Подмена произошла в промежутке времени с начала марта по начало апреля 2015 года.

Однако при обысках ни самородков, ни миллионов у Костенко не нашли. В последний год он находится под арестом, потому что оказывал давление на свидетелей и тем самым препятствовал следствию. Были у следователей и опасения, что он может покинуть страну и укрыться где-нибудь в ближнем зарубежье. Остается дождаться, какое решение примет суд.

Резонный вопрос: а где же золото? Адвокат Костенко Сергей Радмаев сообщил «Коммерсанту», что ключи от кабинета, откуда пропали настоящие самородки, находились и у других сотрудников магаданского управления ФСБ. Так что адвокат намерен доказать невиновность своего подзащитного.