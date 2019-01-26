2019-01-26T09:01:41+03:00
Происшествия

В Туве чиновница за крупную взятку пропустила в страну 103 нелегала из Китая

Женщину осудили, а сбежавшего нанимателя гастарбайтеров объявили в розыск
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве чиновница за крупную взятку пропустила в страну 103 нелегала из КитаяВ Туве чиновница за крупную взятку пропустила в страну 103 нелегала из КитаяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве чиновница за крупную взятку выдала документы, которые позволили получить разрешение на работу 103 нелегалам из Китая. И не только им – были еще граждане Армении, Грузии и других стран, которые благополучно оседали на территории российского региона.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинского следственного комитета, добавив, что вина гражданки уже доказана, суд состоялся, приговор вступил в законную силу.

Все началось с продвижения по служебной лестнице – с 1 января 2015 года женщину назначили руководителем Центра тестирования иностранных граждан при Тувинском госуниверситете. Задача Центра – принимать экзамены у всех прибывающих иностранцев на знание азов русского языка, истории России и основ российского законодательства. После экзамена иностранцам выдают сертификат, необходимый для получения вида на жительства и разрешения на работу.

Проработав четыре месяца, чиновница получила заманчивое предложение: некий предприниматель попросил ее выдать эти самые сертификаты десятку работников ООО «Лунсин». Гастарбайтеры прибыли на работу, а по-русски ни «бэ», ни «мэ». Да они ни один экзамен ни в жизнь не сдадут, прояснял работодатель. А работы у него – непочатый край, бизнес стопорится без этих работников. И свою скромную просьбу он подкрепил нескромным вознаграждением.

Итого с легкой руки руководителя Центра тестирования Туву за период с 30 апреля 2015 года по 12 февраля 2016-го наводнили нелегальные (раз с фальшивыми документами, значит – нелегальные) гастарбайтеры из Поднебесной в количестве 103 человек. За свои труды женщина получила от него в общей сложности 879 401 рубль.

- Кроме того, осужденная признана виновной в совершении в период с февраля по октябрь 2015 года трех эпизодов мелкого взяточничества на общую сумму в размере 21 000 рублей за выдачу сертификатов гражданам республик Армения и Грузия без сдачи ими комплексного экзамена, - добавили в тувинском следкоме.

Когда о махинациях стало известно и запахло уголовным делом, бывший гендиректор «Лунсина» скрылся в неизвестном направлении, так что сейчас он находится в международном розыске.

Суд назначил экс-чиновнице наказание в виде 5 лет колонии общего режима с последующими ограничениями. Правда, отбывать их она отправится после того, как ее малолетнему ребенку исполнился 14 лет, то есть в июле 2029 года. А вот штраф в размере 1,76 миллиона в пользу государства женщине придется выплатить уже сейчас.

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