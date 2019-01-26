В Красноярском краевом онкодиспансере открылось новое терапевтическое отделение на 50 мест

Красноярский краевой онкологический диспансер по праву называют одним из лучших профильных медицинских учреждений в стране. Врачи диспансера порой дают шанс даже тем пациентам, кто почти потерял веру. А руки опытных онкохирургов делают чудеса, спасая жизни.

С нового года здесь заработало новое отделение противоопухолевой лекарственной терапии. Это дневной стационар мощностью в 50 пациенто-мест. Новое отделение обеспечивает применение новых клинических протоколов лечения, а также улучшает условия лечения пациентов.

– Растет спектр противоопухолевых лекарственных препаратов, расширяются возможности лечения. Если раньше пациенту мы проводили одну-две линии химиотерапии, то сейчас в зависимости от прогрессирования заболевания можем провести от трех до пяти линий. Еще семь-восемь лет назад в нашем арсенале было три препарата для лечения рака кишки, сегодня таких препаратов уже порядка десяти. Это позволяет более длительно контролировать болезнь пациента и, соответственно, увеличивает количество проведенных курсов химиотерапии, – рассказала руководитель отделения Наталья Мусаева.

Благодаря широкому спектру препаратов появилась возможность индивидуального подхода к пациентам. Теперь, например, рак легкого – это не просто одна категория пациентов, это много категорий, для каждой из которых есть отдельное лечение. Это, разумеется, тоже сказалось на увеличении количества пациентов и времени на проведение химиотерапии.

В штате отделения помимо заведующей два опытных врача высшей категории, а также новый специалист. В отделении досконально проработан алгоритм работы с пациентами, который помог избавиться от скученности в коридорах и долгого ожидания процедуры.

– Чтобы оптимизировать работу врачей и сократить время ожидания для пациентов, мы продумали каждый шаг. Оборудовали в отделении комнаты ожидания, смотровые, поскольку в дневном стационаре нет палат. Теперь для каждого пациента есть свое место, а все сотрудники работают по определенному алгоритму. Главное, чтобы каждый знал свое дело, тогда все получится, – отметила заместитель главного врача по медицинской части Ирина Титова.