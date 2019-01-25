2019-01-25T10:06:16+03:00
Общество

Красноярцам напоминают, на каких улицах заработают выделенные линии

Это случится уже завтра, 26 января
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам напоминают, на каких улицах заработают выделенные линииКрасноярцам напоминают, на каких улицах заработают выделенные линииФото: Мария ЛЕНЦ
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Уже завтра, 26 января, в Красноярске заработают запланированные выделенные линии для общественного транспорта – на 22 участках улично-дорожной сети. Суббота для этого выбрана не случайно – у автомобилистов есть два дня, чтобы привыкнуть к новому порядку передвижения, пока на улицах небольшой трафик.

На месте уже появились соответствующие знаки, отлажена работа комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Новый режим активируется в полночь с 25 на 26-е.

Напоминаем список улиц, где выезд на крайнюю правую для водителей легковых и грузовых автомобилей будет наказываться штрафом:

- Копылова

- Красной Армии

- Профсоюзов

- Авиаторов

- 9 мая

- Тотмина

- Шахтеров

- Игарская

- Матросова

- Высотная

- Годенко

- Калинина

- проспект Николаевский

- путепровод «Бугач»

- Коммунальный мост

- Октябрьский мост

- Николаевский мост

- Ленина

- Карла Маркса

- Белинского

- Партизана Железняка

- проспект Металлургов.

На 7-ми последних участках из этого списка выделенные полосы для движения автобусов и троллейбусов действовали ранее.

Кстати, кто-то обратит внимание, что из этого списка исчез участок на проспекте Свободном на участке от Биатлонной до Лесопарковой. После анализа дорожной обстановки и действующих на сегодняшний день нормативов решили выделенную полосу там не вводить. Там в ближайшее время лишь появятся знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта.

Карта улиц. Предоставлена отделом мониторинга улично-дорожной сети Красноярска

Карта улиц. Предоставлена отделом мониторинга улично-дорожной сети Красноярска

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