Красноярцам напоминают, на каких улицах заработают выделенные линии
Уже завтра, 26 января, в Красноярске заработают запланированные выделенные линии для общественного транспорта – на 22 участках улично-дорожной сети. Суббота для этого выбрана не случайно – у автомобилистов есть два дня, чтобы привыкнуть к новому порядку передвижения, пока на улицах небольшой трафик.
На месте уже появились соответствующие знаки, отлажена работа комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Новый режим активируется в полночь с 25 на 26-е.
Напоминаем список улиц, где выезд на крайнюю правую для водителей легковых и грузовых автомобилей будет наказываться штрафом:
- Копылова
- Красной Армии
- Профсоюзов
- Авиаторов
- 9 мая
- Тотмина
- Шахтеров
- Игарская
- Матросова
- Высотная
- Годенко
- Калинина
- проспект Николаевский
- путепровод «Бугач»
- Коммунальный мост
- Октябрьский мост
- Николаевский мост
- Ленина
- Карла Маркса
- Белинского
- Партизана Железняка
- проспект Металлургов.
На 7-ми последних участках из этого списка выделенные полосы для движения автобусов и троллейбусов действовали ранее.
Кстати, кто-то обратит внимание, что из этого списка исчез участок на проспекте Свободном на участке от Биатлонной до Лесопарковой. После анализа дорожной обстановки и действующих на сегодняшний день нормативов решили выделенную полосу там не вводить. Там в ближайшее время лишь появятся знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта.
Карта улиц. Предоставлена отделом мониторинга улично-дорожной сети Красноярска