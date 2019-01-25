2019-01-25T07:21:38+03:00
Общество

В Красноярске продают творог и сметану, сделанные не по ГОСТу

Зато без фальсификата – уверяют специалисты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске продают творог и сметану, сделанные не по ГОСТуВ Красноярске продают творог и сметану, сделанные не по ГОСТуФото: Мария ЛЕНЦ
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В краевом центре продают творог и сметану, сделанные не по ГОСТу. Об этом сообщили специалисты Красноярского ЦСМ. Причем, такая же картина, похоже, наблюдается во всем Сибирском федеральном округе. Такие же заявление сделали у себя Новосибирский и Алтайские центры стандартизации, измерений и метрологии. Специалисты обнаружили нарушения при производстве популярных у сибиряков продуктов.

Для проведения мониторинга молочной продукции специалисты закупили 12 образцов сметаны (массовая доля жира – 15 %) и 5 образцов творога (массовая доля жира – 9 %) в торговых сетях Красноярского и Алтайского краев и Новосибирской области. Мы расскажем конкретно про наш регион.

В Красноярском ЦСМ проверили 5 образцов сметаны и 5 – творога. Произведены образцы в Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Тюменской и Кемеровской областях, а также в Республике Беларусь. Условий хранения продукции в торговых сетях специалисты при контрольной закупке не обнаружили. Нарушения нашли при лабораторном исследовании. Так, в сметане «Алтайская Буренка» обнаружено завышенное содержание дрожжей и заниженное количество молочнокислых микроорганизмов.

Что касается творога, у 4 из 5 образцов найдены нарушения по физико-химическим и микробиологическим показателям. В твороге «Камарчагский» (произведен в крае), «Алтайская Буренка» (Алтайский край), «Простоквашино» («Данон»), «Лакт» (Барнаул) – либо заниженное содержание жира, либо завышенное содержание дрожжей. Либо то и другое.

Следует отметить, что согласно результатам испытаний продукция не фальсифицирована – наличие растительных жиров в сметане и твороге не обнаружено.

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