На выходные в Красноярске будет тепло и пасмурно

Предпоследняя неделя января подходит к концу. Точнее предпоследняя рабочая неделя. Впереди – два выходных, которые красноярцы могут провести вне помещения. Синоптики порадовали оптимистичным прогнозом: будет относительно тепло и комфортно.

Сегодня, в пятницу 25 января (кстати, Татьянин день – поздравляем всех Татьян и студентов!), днем столбик термометра поднимется до отметки -7 градусов, завтра в субботу будет -11, а в воскресенье снова -7 градусов. Ночью -16, -20.

Кстати, есть небольшой шанс, что пройдет снег. Горожане жалуются на черноту в городе – очень хотелось бы немного освежить городской пейзаж. И ожидается ветер с порывами до 5 метров в секунду. Поэтому стоит все же одеться чуть потеплее, если планируете провести время на катке, либо прогуляться на «Столбы», по «Гремячей гриве» или просто по дорожкам Татышев-парка.

Зима во всех смыслах слова сейчас на севере края. В Норильске, Игарке и Дудинке сейчас холодно, а будет еще холоднее – в выходные до -26 днем и -36 ночью. Снег. Вся следующая неделя морозной с переменной облачностью.