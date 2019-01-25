Красноярцев зовут посмотреть на тайский бокс

Спортивное мероприятие всегда собирает много зрителей. И это не только любители бокса, но и просто спортсмены или люди, неравнодушные к здоровому образу жизни. Российские спортсмены весьма успешны в этом виде спорта и часто оказываются на пьедестале почета в международных соревнованиях. Так, в 2018 году в Паттайе прошел первый Чемпионат Мира среди студентов. Сборная России заняла второе командное место, уступив лишь лидеру сборной принимающей страны Таиланда.

В Красноярском крае живут два чемпиона мира и серебряный призер чемпионата Европы по тайскому боксу.

Для мальчишек – это возможность увидеть профессиональных спортсменов и зарядиться позитивной энергетикой:

- Тайский бокс развивает внимательность, координацию и улучшает физические данные, - комментирует Олесь Збарах, президент РСОО «Федерация тайского бокса Красноярского края». – В отличие от обычного бокса или борьбы, у нас задействованы все бьющие поверхности. Этот вид спорта требует хорошей физической подготовки.

В Красноярском крае тайским боксом занимаются более 1100 человек.

Соревнования будут проходить 26-27 января с 12:00 в СК «Солнечный» (ул.60 лет образования СССР, 17).

Стоит отметить, что вход на мероприятие бесплатный.