В Красноярске проверили безопасность оборудования больше половины газифицированных домов

В Красноярске 977 газифицированных домов. Это более 68 тысяч квартир. Большая часть многотажек – старые, построенные около 40 лет назад. Что нужно делать, чтобы голубое топливо не принесло беды, чтобы не повторились трагедии Магнитогорска и Шахт, - эта тема обсуждалась на прошедшем в четверг заседании штаба по предупреждению ЧС при администрации Красноярска. В краевом центре диагностику газового оборудования специалисты «Красноярсккрайгаза» проводят регулярно. В последнее время – при поддержке законодательства. По сути, появился документ, который заставляет управляющие компании и ТСЖ содействовать специалистам газовой службы.

- На сегодняшний день мы уже проверили внутридомовое газовое оборудование в 628 многоквартирных домах – это 64% от общего количества газифицированного жилья Красноярска, - рассказал заместитель главного инженера, начальник аварийно-эксплуатационной службы АО «Красноярсккрайгаз» Николай Пинигин. - Некоторые УК и ТСЖ еще до конца не понимают всей важности нашей работы. И таких домов с неподписанными договорами у нас примерно 7%. К сожалению, у нас часто дома переходят от одной УК к другой, когда такое случается, приходится перезаключать договор заново.

Все ЧП – взрывы, хлопки газа, которые имели место в последние годы в Красноярске, - это либо неисправность газового оборудования в квартирах, либо человеческий фактор. Например, когда в 2012 году взрывом разнесло квартиру в доме на улице Высотной, выяснилось, что кто-то из жильцов (хозяева устроили там хостел) решил пожарить шашлык. А при взрыве на улице Калинина, где погиб пожилой владелец квартиры, была неисправна плита.

Так что самое проблемное место для газовиков – это как раз оборудование, которое находится внутри квартиры. Всего 16% владельцев газифицированных квартир заключили договора на обслуживание.

- Я не хочу сказать, что у нас все плохо. Напротив, в последнее время многие стали менять старые плиты на новые, с газ-контролем, что позволяет при сигнале прекратить подачу газа. Но это не значит, что раз новая плита, то ее не надо обслуживать, - рассказал Николай Пинигин, заместитель главного инженера, начальник аварийно-эксплуатационной службы АО «Красноярсккрайгаз».

Многие не пускают. То ли не доверяют и боятся, то ли просто не хотят, вроде как: «У нас все нормально, не нужна нам ваша проверка». А кому-то просто не хочется платить 430 рублей в год на обслуживание. Между прочим, по словам специалиста «Красноярсккрайгаза», пенсионеры (то есть люди с минимальным уровнем дохода) – самые ответственные. Они находят деньги, чтобы оплатить годовое обслуживание. Не желают видеть газовиков у себя дома именно небедные граждане.

- К сожалению, есть квартиры, которые находятся в зоне риска, куда работники газовой службы попасть не могут. Мы за них беспокоимся, - прокомментировал первый заместитель главы города Владислав Логинов. – Мы ждем от управляющих компаний содействия, совместно определим перечень сложных квартир, выйти туда – если необходимо, с сотрудниками полиции - и все-таки осмотреть газовое оборудование, насколько оно правильно эксплуатируется.

В том, какое наказание грозит владельцам квартир, которые не пускают к себе специалистов газовой службы проверить свои плиты, а также как уберечь себя от мошенников, предлагающих дорогостоящее и совершенно бесполезное оборудование, «Комсомолка» расскажет на следующей неделе на kp.ru.

СТАТИСТИКА ЧП

- Октябрь 2012 года – взрывом газа в доме на улице Высотной, 21б, пострадали два человека.

- Февраль 2015 года – взрыв газа в двухэтажке на улице Калинина, 45б, погиб хозяин квартиры.

- В конце декабря 2015 года – хлопок газа на 5-м этаже дома на улице Мичурина, 5а, пострадал хозяин квартиры.

- Август 2017 года – взрыв газа в кафе «Калифорния» на улице Ленина, пострадали парень и девушка, врачам ожогового центра удалось их спасти.

- Январь 2017 года – от взрыва газа на улице Быковского, 1, серьезно пострадал мужчина.

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