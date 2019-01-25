Левый или правый? Красноярцы выяснят на лыжной «Битве берегов» кто быстрее

1. Активно отдохнуть на свежем воздухе

«День снега на лыжах» - отличный повод выбраться из дома всей семьей, провести выходной на природе. Праздник будет в Ветлужанке, там красивый лес, белый снег, хорошая лыжня. Есть прокат плюшек и лыж, буфет с горячим чаем и выпечкой. Можно просто прийти на праздник, а можно стать его участником, ведь главное событие «Дня снега на лыжах» - соревнования команд послов Универсиады. Дистанция – три километра. Вы можете присоединиться к любой из команд. Первые 150 человек в каждой из команд получат чемпионскую лыжную шапочку и шоколадные медали.

2. Поболеть или побороться за свой берег!

Эстафета «Битва берегов» - традиция праздника, и основная интрига. На каком берегу Енисея живут самые быстрые лыжники, на правом или на левом? Узнаем после состязания.

3. Испытать себя и выиграть призы

На празднике будет работать больше десяти площадок, представляющих виды спорта Зимней универсиады-2019. В чем можно будет себя попробовать? В боулинге на снегу, в воздушном бобслее, вольном перетягивании, конном троеборье. А еще играем в хоккей и ставим личные рекорды на надувных лыжах. Причем за достижения можно заработать призовые очки и обменять их на сувениры. Среди спортсменов, набравших больше всех очков за участие в стартах и на локациях, будут разыграны два сертификата на приобретение спортивного инвентаря.

КОНКРЕТНО

Когда: суббота, 2 февраля

Где: лыжный стадион «Ветлужанка»

Программа праздника:

12:30 – регистрация участников лыжной эстафеты

13:00 –церемония открытия; начало работы развлекательных локаций

13:20 – лыжная эстафета «Битва берегов»

14:00 – массовый старт на 3000 метров с участием послов Универсиады

15:40 – подведение итогов, награждение победителей.

Организаторы и партнеры праздника:

Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска, МАУ «Центр реализации социальных проектов», компании En+Group, компания РУСАЛ и Федерация лыжных гонок России.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ:

- Лыжи – это, прежде всего, здоровье, а значит, и силы для свершений во всех видах деятельности. И где, как не в Сибири, каждый второй должен уверенно стоять на лыжах. Наш проект «На лыжи» направлен на то, чтобы привлечь больше горожан к лыжному спорту, воспитать новое поколение чемпионов. Вовлекая молодых людей в массовый спорт, мы готовим базу для будущего страны – растим здоровых и энергичных людей, которые будут делать мир вокруг себя лучше.