В Красноярске решается вопрос высотного строительства: «свечки» - практично, а невысокие дома - удобно

В конце декабря в Красноярске завершились публичные слушания по теме высотного строительства. Горожанам предлагали обсудить и решить, должно ли быть ограничение этажности. И вот теперь все эти мнения мэрия собрала в единый пакет и передала в горсовет – теперь результаты общественных слушаний должны проанализировать депутаты.

Прийти к единодушному мнению участники слушаний не смогли – у каждого свое видение. Были те, кто категорично вообще высказывался за запрет строительства выше 5 этажей. Прозвучало даже такое мнение, что если построить микрорайон с несколькими небоскребами этажей по 40, туда можно переселить жильцов всех аварийных домов Красноярска.

- Участники публичных слушаний остановились на двух основных вариантах дальнейшего развития событий, - рассказал вице-мэр Олег Животов. – Первый вариант – это тотальное сокращение этажности до 10. Второе и более эффективное с точки зрения экономической модели – это этажность 16-17. Причем однозначно высказаться в пользу того или иного варианта не предоставляется возможным: экономика сильно влияет на этот процесс.

По словам вице-мэра, ландшафт Красноярска требует провести основательную научно-исследовательскую работу, чтобы понять, какая застройка подходит для каждого района. Возвышенности, низину, реку, розу ветров, близость к промышленной зоне – учитывать нужно все. Но денег на проведение исследований у города нет, а вышестоящий бюджет выделять их не спешит.

- Поэтому делаем собственными силами с привлечением экспертов. Надеемся, что пусть с опозданием, но мы эту идею реализуем и на все вопросы дадим ответы, - подвел итог Олег Животов.

Горожане – за комфорт

Почему красноярцы выступают против высоток, догадаться нетрудно. В новостройках, которые выросли в последние годы, катастрофически не хватает придомового пространства. Дома так близко настроены друг к другу, что парковкам и скверам там не остается места.

По словам вице-мэра, ландшафт Красноярска требует провести основательную научно-исследовательскую работу, чтобы понять, какая застройка подходит для каждого района.Фото: Мария ЛЕНЦ

Появился даже такой термин – «человейники». И самый яркий пример – «Белые росы» на правом берегу, в микрорайоне Пашенном. Пока там стояли несколько домов, «Росы» считались почти элитным жилым комплексом. Сейчас там более полутора десятков домов от 17 до 24 этажей. Их жильцы готовы отстаивать каждую пядь земли. Помните, что случилось в конце прошлого года, когда на свободный участок между высотками пришли строители? Они попросили автомобилистов забрать свои машины со стихийной стоянки, потому что на этом месте будут строить детский сад. Так вот, жильцы чуть не подрались с рабочими, но вынуждены были уступить.

С точки зрения современного среднестатистического красноярца, идеальный многоквартирный дом такой: не выше 9–10 этажей, с парковкой во дворе или под землей из расчета 1 место на 1 квартиру, безопасная детская площадка, небольшой придомовой сквер. Много ли в Красноярске таких домов? Меньше, чем хотелось. Обратите внимание, что стоимость квартир в таких домах выше среднего.

Чиновники – за экономику

Олег Животов неспроста сослался на экономическую составляющую в ограничении этажности. Количество этажей напрямую влияет на стоимость квадратного метра жилья. Во-первых, стоимость земельного участка под домом и стоимость фундамента переносятся на количество этих самых квадратных метров. То есть чем больше площадь жилья, тем оно дешевле. Тем оно быстрее раскупится.

Существуют строительные нормативы, влияющие на рентабельность строительства. В домах до 10 этажей они такие: в подъезде одна шахта лифта и обычная лестница внутри подъезда. Начиная с 11-го и по 25-й этажи в каждом подъезде должны быть уже два лифта и незадымляемая лестница (с возможностью выйти на внешнюю площадку), а также усиленный фундамент первых этажей. А это дополнительные затраты на строительство.

Поэтому когда эксперты обсуждали эти аспекты, они решили: если уж и вести речь про ограничение, то целесообразно взять 16–17 этажей. И тогда все дополнительные требования по лестнице и лифтовому хозяйству становятся не так обременительны для потенциальных покупателей квартир.

Кстати, по поводу экологии

Известный красноярский эколог Сергей Михайлюта считает, что подход к строительству высотных зданий в Красноярске должен быть индивидуальным. Нужно научиться их правильно строить.

ПО его словам, важно понимать соотношение между высотой зданий и плотностью застройки. Если плотно друг к другу возводить низкие здания, получится ухудшение воздухообменных процессов, увеличение концентрации загрязняющих веществ в воздухе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если уплотнять высотную застройку, получим тоже самое, но во много раз хуже. Однако если правильно соблюдать соотношение геометрических размеров, можно добиться хорошей продуваемости территории.

- Нужно системно смотреть на вещи. Где-то можно и нужно строить высокие здания. Но нужно брать в расчет и транспортные магистрали, и ветровые потоки. Нужно смотреть, как расположены промышленные предприятия со своими специфическими выбросами. И если кто-то считает, что проще отказаться от высотного строительства, значит, он просто не хочет погружаться в этот вопрос, - подводит итог Сергей Михайлюта.

А вы за какое количество этажей?

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