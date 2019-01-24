2019-01-24T10:51:14+03:00
Общество

Ноу-хау: красноярцы покупают куколок и выводят дома живых тропических бабочек

Правда, живут крылатые красавицы недолго – от пары дней до двух недель [фото]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Днем бабочки спокойно летают по домуДнем бабочки спокойно летают по домуФото: Татьяна ПАНТЮШЕВА
Изменить размер текста:

Кусочек тропического лета посреди сибирской зимы, прямо в своей квартире – такое вполне реально может позволить себе каждый красноярец. Новая тенденция в нашем городе – люди покупают куколок и выводят дома живых экзотических бабочек.

Правда, живут бабочки недолго – от пары дней, до двух недель. Зато какого-то особенного ухода не требуют: раз вдень покормить – поставить в блюдце чуть-чуть воды с растворенным в ней сахаром, положить ломтик апельсина или кусочек перезрелого банана. Два-три раза в день бабочку нужно слегка опрыскивать водой – из пульверизатора, на расстоянии 20-30 сантиметров от нее. Так крылышки пересыхать не будут. А на ночь насекомое лучше убирать в коробку из-под обуви, туда же нужно положить чуть смоченный водой ватный тампон или диск.

Иногда у бабочек до конца крылья не расправляются. Но продавец говорит, что это гарантийный случай, и взамен готова предложить другую куколку. Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

Иногда у бабочек до конца крылья не расправляются. Но продавец говорит, что это гарантийный случай, и взамен готова предложить другую куколку.Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

В ферму для разведения бабочек или «Бабочкарий» входит стеклянная банка с сетчатой крышкой, палочка, к которой крепятся куколки, шарики, разбухающие от влаги (их заливают водой и кладут на дно банки).

Днем бабочки спокойно летают по дому – любят сидеть на шторах.

Самая большая ферма – на пять куколок разных бабочек (одна из них – обязательно голубая Морфо или Калиго – считаются самыми красивыми в мире). Стоит такое удовольствие – 2 590 рублей. Есть фермы поменьше: на три небольшие тропические бабочки (без Морфо или Калиго) – 1 390 рублей, на три большие тропические бабочки (с Морфо или Калиго)- 2 100 рублей.

В ферму для разведения бабочек или «Бабочкарий» входит стеклянная банка с сетчатой крышкой, палочка, Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

В ферму для разведения бабочек или «Бабочкарий» входит стеклянная банка с сетчатой крышкой, палочка,Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

Как говорит Юлия, занимающаяся продажей «Бабочкариев» в нашем городе, поставки куколок происходят несколько раз в месяц. То, что не раскупают куколками, берут уже бабочками – для живых «фейерверков» на свадьбы, праздники и фотосессии.

- В основном фермы берут на подарки девочкам, в восторге остаются и малышки, и даже старшие школьницы, - рассказывает Юлия.

После того, как жизненный период насекомого закончится, ее можно засушить.

В нашем городе, поставки куколок происходят несколько раз в месяц Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

В нашем городе, поставки куколок происходят несколько раз в месяцФото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

- Дочери десять лет, с большим удовольствием наблюдает за бабочками, сама кормит, ухаживает. Правда, еще не знаем, как будет реагировать, когда бабочки погибнут. Постарались заранее подготовить ее к этому, предложили бабочек засушить и поставить в рамки. Согласилась, - рассказывает красноярка Татьяна.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авито обвиняет Авто.ру в краже объявлений
На рынке классифайдов России разразилась новая юридическая битва, на этот раз – в растущем сегменте продаж автомобилей. Крупнейший сайт объявлений, Авито, обвинил портал «Авто.ру» в недобросовестной конкуренции, проще говоря, краже объявлений
Новости 24
Пытавшаяся украсть ребенка в перинатальном центре может избежать наказания
ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне
Мэр Красноярска выступил за выделенные полосы
Командир самолета, ударившегося хвостом о взлетную полосу, оштрафован
«Черную пятницу» объявил Красноярский оперный
За жару +27 в салоне самолета красноярская прокуратура оштрафовала авиакомпанию
Мост глупости? На «Космосе» фура с трансформаторной будкой врезалась в путепровод
В Красноярске выпала из окна многоэтажки и погибла женщина
Едкой дымкой снова накрыло Красноярск
СМИ: бродячих собак на время Универсиады отправят в приюты
Инвесторов для восстановления ДК КрасТЭЦ и парковки у «Кванта» ищут в Красноярске
Зверский убийца своей матери напал с молотком на полицейского и был застрелен
Тепло в Ленинском районе Красноярска дадут после 9 вечера
Беркут разорвал лисицу в заповеднике Красноярского края
Оно вам нужно? Красноярцев еще раз спросят про McDonald’s у «Планеты»