Ноу-хау: красноярцы покупают куколок и выводят дома живых тропических бабочек

Кусочек тропического лета посреди сибирской зимы, прямо в своей квартире – такое вполне реально может позволить себе каждый красноярец. Новая тенденция в нашем городе – люди покупают куколок и выводят дома живых экзотических бабочек.

Правда, живут бабочки недолго – от пары дней, до двух недель. Зато какого-то особенного ухода не требуют: раз вдень покормить – поставить в блюдце чуть-чуть воды с растворенным в ней сахаром, положить ломтик апельсина или кусочек перезрелого банана. Два-три раза в день бабочку нужно слегка опрыскивать водой – из пульверизатора, на расстоянии 20-30 сантиметров от нее. Так крылышки пересыхать не будут. А на ночь насекомое лучше убирать в коробку из-под обуви, туда же нужно положить чуть смоченный водой ватный тампон или диск.

Иногда у бабочек до конца крылья не расправляются. Но продавец говорит, что это гарантийный случай, и взамен готова предложить другую куколку.Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

В ферму для разведения бабочек или «Бабочкарий» входит стеклянная банка с сетчатой крышкой, палочка, к которой крепятся куколки, шарики, разбухающие от влаги (их заливают водой и кладут на дно банки).

Днем бабочки спокойно летают по дому – любят сидеть на шторах.

Самая большая ферма – на пять куколок разных бабочек (одна из них – обязательно голубая Морфо или Калиго – считаются самыми красивыми в мире). Стоит такое удовольствие – 2 590 рублей. Есть фермы поменьше: на три небольшие тропические бабочки (без Морфо или Калиго) – 1 390 рублей, на три большие тропические бабочки (с Морфо или Калиго)- 2 100 рублей.

В ферму для разведения бабочек или «Бабочкарий» входит стеклянная банка с сетчатой крышкой, палочка,Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

Как говорит Юлия, занимающаяся продажей «Бабочкариев» в нашем городе, поставки куколок происходят несколько раз в месяц. То, что не раскупают куколками, берут уже бабочками – для живых «фейерверков» на свадьбы, праздники и фотосессии.

- В основном фермы берут на подарки девочкам, в восторге остаются и малышки, и даже старшие школьницы, - рассказывает Юлия.

После того, как жизненный период насекомого закончится, ее можно засушить.

В нашем городе, поставки куколок происходят несколько раз в месяцФото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

- Дочери десять лет, с большим удовольствием наблюдает за бабочками, сама кормит, ухаживает. Правда, еще не знаем, как будет реагировать, когда бабочки погибнут. Постарались заранее подготовить ее к этому, предложили бабочек засушить и поставить в рамки. Согласилась, - рассказывает красноярка Татьяна.