2019-01-31T17:13:25+03:00
Общество

На Красноярский край обрушатся 55-градусные морозы

Аномальные холода придут уже завтра
Ася ЖУКОВА
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На Красноярский край обрушатся 55-градусные морозы.На Красноярский край обрушатся 55-градусные морозы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На Красноярский край надвигаются 55-градусные морозы. Об этом предупредили сотрудники Среднесибирского УГМС:

- 1-4 февраля в центральных районах Красноярского края температура воздуха минус 30-35, местами минус 40-45. В самом Красноярске 1-8 февраля местами минус 40-45. На юге Таймыра минус 40-45, местами до минус 50. В Эвенкии и Туруханском районе минус 45-50, местами минус 55. Среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 12-18 градусов.

Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярска рекомендуют:

- по возможности сократить пребывание на улице;

- ограничить выезд за город;

Соблюдать правила при пользовании печами и электрообогревательными приборами.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска - 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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