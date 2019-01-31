На Красноярский край обрушатся 55-градусные морозы
На Красноярский край надвигаются 55-градусные морозы. Об этом предупредили сотрудники Среднесибирского УГМС:
- 1-4 февраля в центральных районах Красноярского края температура воздуха минус 30-35, местами минус 40-45. В самом Красноярске 1-8 февраля местами минус 40-45. На юге Таймыра минус 40-45, местами до минус 50. В Эвенкии и Туруханском районе минус 45-50, местами минус 55. Среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 12-18 градусов.
Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярска рекомендуют:
- по возможности сократить пребывание на улице;
- ограничить выезд за город;
Соблюдать правила при пользовании печами и электрообогревательными приборами.
Телефон единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска - 112.
ИСТОЧНИК KP.RU