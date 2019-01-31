2019-01-31T03:49:07+03:00
Общество

Морозы под -40 придут в Красноярск вслед за снегопадом

Погода изменится уже завтра
Ася ЖУКОВА
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Морозы под - 40 придут в Красноярск вслед за снегопадом.Морозы под - 40 придут в Красноярск вслед за снегопадом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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После снегопада в Красноярск нагрянут морозы под минус 40. Об этом сообщили в гидрометцентре. Три дня в городе бушевал сильный ветер. Очистил воздух, но и принес с собой серьезное похолодание.

Итак, четверг, 31 января, станет последним относительно теплым днем недели. Днем минус 13, а вот ночью уже минус 33! Первый день февраля будет морозным. В светлое время суток – минус 29, в темное – все минус 33.

В входные комфортной погоды тоже не ждите. Днем минус 26-27, ночью минус 33-37. В понедельник и вторник, соответственно, минус 29-30, в темное время суток до минус 34. Немного потеплеет только в среду. По предварительной информации, днем будет минус 23.

Так что готовимся к морозам, утепляемся как следует!

ИСТОЧНИК KP.RU

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