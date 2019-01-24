2019-01-24T15:18:29+03:00
Общество

Жители Красноярска требуют асфальт на тротуарах, а городские службы тем временем готовятся к гололеду

Уже к субботе в город вернутся морозы, а, значит, растаявший снег превратится в лед
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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И снова в краевом центре сложится опасная ситуация на улицах и тротуарах. Из-за снежного наката и гололеда вероятность получить серьезную травму возрастает в разы. По данным минздрава, когда потепление сменяется резким похолоданием, количество травм возрастает в среднем на 20%.

Претензии к работе коммунальных служб в городе возникают время от времени, но, к сожалению, как и в любом мегаполисе, в Красноярске порой складывается нелепая ситуация. Одна часть красноярцев сетует на то, что дороги подсыпают реагентами, в то время как другие бьют тревогу по поводу гололеда.

В декабре красноярцам пообещали, что реагентов на тротуарах станет меньше. Сыпать стали и впрямь не так, как раньше, но, привыкнув ходить по очищенным дорожкам, жители мегаполиса теперь сердятся на то, что пешеходные зоны покрыты корочкой льда.

- «Бионорд» в отличие от других материалов хорошо работает как при высоких, так и при низких температурах, - комментирует пресс-секретарь МП «САТП» Анна Игумнова. - Конечно, большая часть реагентов находится на проезжей части, а что касается пешеходной, мы стараемся обрабатывать центральные тротуары и остановочные карманы.

Аналогичная ситуация складывается и в других городах. Например, в Самаре сначала жители возмутились наличием реагентов на тротуаре, но как только по их требованию улицы перестали обрабатывать, граждане с такой же настойчивостью засыпали местную мэрию жалобами с требованием начать посыпки и избавить от гололеда.

Лидирующее место в линейке самых «скользких» городов сейчас занимает, безусловно, Санкт-Петербург. Напомним, что там в 2016 году отказались от обработки дорог и тротуаров солесодержащими веществами. Специалисты тогда предупреждали, что песок не сможет спасти от обледенения, однако решение было принято в пользу фрикционного материала (песка).

Радость по поводу «белоснежного города, как в детстве» длилась недолго. Уже скоро в соцсетях стали появляться жалобы на аварийность, переломы и вывихи, и эксперты предупредили, что если не решить ситуацию с обработкой тротуаров, то человекопад рискует стать рекордным.

«Хотелось бы, чтобы обледенение на проезжей части и тротуарах обработали реагентами - очень скользко», - пишут в соцсетях питерцы.

Как говорят специалисты, чудо пока не найдено. Либо вы используете реагенты и ходите зимой по асфальту, либо не используете и рискуете не дойти здоровыми домой.

Проблема в том, что, в первую очередь, в городах, как правило, задумываются о безопасности движения водителей. Очищенные до асфальта пешеходные зоны - большая редкость.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот и в Красноярске современные технологии тоже начали, в первую очередь, внедрять на проезжей части. Сейчас их чистят в основном с помощью «Бионорда». И лишь в отдаленных районах управляющие компании используют песок или соль в качестве подсыпки.

Если сравнивать «Бионорд» и галит, то показатели химической агрессивности «Бионорда» ниже, чем у технической соли. Это не просто вещество, созданное на основе какого-то хлора, который все на свете разъедает. Это плод труда ученых-химиков, которые постарались все, что может принести вред животным и окружающей среде, оттуда убрать.

Запасов «Бионорда» на дороги хватит до поздней весны, в том числе и потому, что в прошедшем году городской администрацией было закуплено порядка 40 машин, оснащенных компьютерными датчиками дозировки подсыпки реагентов, которые позволяют обрабатывать проезжую часть минимальным количеством. Поделятся ли им службы, чтобы убрать гололед на пешеходных зонах, неизвестно.

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