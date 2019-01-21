МРОТ в Красноярске и Красноярском крае в 2019 году с 1 января

Январь принес изменения во всех сферах нашей жизни. В том числе, изменился и МРОТ в Красноярском крае в 2019 году. Согласно принятым нормативно-правовым актам, с 1 января 2019 года в Красноярском крае, минимальный размер оплаты труда установлен в пределах:

- для города Норильска - 20304 рублей,

- для Северо-Енисейского района - 14664 рублей,

- для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (кроме сельского поселения Хатанга, так как там он гораздо выше и составляет 26376 рублей)- 18048 рублей,

- для Туруханского района - 18048 рублей,

- для Эвенкийского муниципального района - 18048 рублей,

- для города Енисейска – 14664,

- для города Лесосибирска - 14664 рублей,

- для Богучанского района - 14664 рублей,

- для Енисейского района - 14664 рублей,

- для Кежемского района - 14664 рублей,

- для Мотыгинского района - 14664 рублей,

- для остальных районов - 11280 рублей.

Кстати, для организаций, финансируемых из федерального бюджета МРОТ составляет 11280 рублей.

Цифры свидетельствуют, что максимальная величина МРОТ в Красноярском крае установлена в Хатанге, а минимальная – для южных районов. Погодно-климатические условия вносят существенные коррективы в установленные государством суммы.

Стоит напомнить, что МРОТ (Минимальный размер оплаты труда) — это ежемесячный гарантированный государством доход работающего человека. Он устанавливается Правительством и связан с величиной прожиточного минимума. О МРОТ стоит знать не только людям, получающим низкую заработную плату или беспокоящимся об экономическом благополучии региона. Ведь помимо оплаты труда, МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, расчета страховых взносов индивидуальными предпринимателями и при оценке пенсионных прав застрахованных граждан.

Если сравнивать размер МРОТ с годом ушедшим, то изменения зависят от района проживания.