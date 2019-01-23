Афиша Красноярска на неделю с 23 января

Турнир UWW «Гран-при Иван Ярыгин-2019» 0+

Соревнования возвращаются "домой" - три года спустя схватки состоятся не в Футбольной арене "Енисея", а во Дворце спорта Ивана Ярыгина, который реконструирован к Универсиаде-2019. C этого года турнир Ярыгина рейтинговый не только в мужской вольной борьбе, но и в женской.

В этом году турнир юбилейный, 30-ый. Заявки на участие уже отправили 19 стран.

Впервые турнир продлится четыре дня.

Торжественная церемония открытия турнира состоится 25 января в 16.00.

Парковка личного транспорта - перед Центральным стадионом и Дворцом спорта имени Михаила Дворкина.

Дворец спорта Ивана Ярыгина

Остров Отдыха

23-28 января

Билеты: утро – 300 руб.; вечер – 400 руб.; абонемент на все дни – 2 000 руб.

Первенство мира по хоккею с мячом (до 19 лет) 0+

В Красноярске пройдет одиннадцатое тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019 – первенство мира среди юниоров U-19 по хоккею с мячом. Играть будут сборные, которые представляют «большую пятерку» стран, сильнейших в этом виде спорта: Россия, Казахстан, Норвегия, Швеция и Финляндия.

Первенства мира среди юниоров проводятся с 1968 года. Всего их было 27, и побеждали только две команды: СССР/России (14 побед) и Швеции (13).

Последние два года - российская юниорская сборная по бенди. В команде есть и красноярцы, игроки «Енисея»-2.

Первенство мира среди юниоров U-19 по хоккею с мячом пройдет на стадионе «Енисей», полностью реконструированном к Зимней универсиаде-2019. По регламенту соревнований команды проведут круговой этап, по итогам которого четыре сильнейших сборных разыграют медали турнира в последний день турнира, 27 января.

Стадион «Енисей»

Ул. Юности, 18

С 25 по 27 января

А В ЭТО ВРЕМЯ

Хоккей с шайбой: «Сокол» – «ЦСК ВВС» (Самара) 0+

Чемпионат ВХЛ

Ледовый дворец «Кристалл арена»

Ул. Партизана Железняка, 42

27 января, 17.00

Баскетбол: ЖБК «Енисей» – «Спартак» (Ногинск) 6+

Премьер-лига

Спортивный комплекс «Арена. Север»

Ул. 9 Мая, 74

27 января, 18.00

Премьеры

Медиум 18+

Время действия одноактной оперы Джана Карло Менотти - наши дни. Место действия - Италия, США, или практически любое место в западном мире.

В доме Мадам Флоры устраивают спиритические сеансы. На них хозяйка со своей дочерью Моникой и немым слугой Тоби обманывают доверчивых клиентов при помощи хитрых фокусов, создавая иллюзию общения с душами умерших. Во время одного из сеансов Мадам Флора вдруг чувствует, будто кто-то схватил ее за шею…

Театр оперы и балета им. Хворостовского

Ул. Перенсона, 2

Арт-кафе

26 января, 21.00

Билеты 500 рублей.

Мне осталась одна забава 16+

Это музыкально-драматическая постановка, в которой раскрывается противоречивая натура певца крестьянской Руси – Сергея Есенина.

Режиссёр-постановщик Юрий Цехановский проанализировал жизненные ситуации Сергея Есенина, которые послужили импульсом к созданию стихов, а также обратился к воспоминаниям современников, знавших поэта в разные периоды жизни.

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

30 января, 19.00

7 и 14 февраля, 19.00

Билеты 400 рублей.

Концерты

Красноярский духовой оркестр 6+

Очень популярный в Красноярске коллектив в этот вечер выступит вместе с солистом Андреем Домахиным. В программе - хиты советской эстрады, романсы, популярные произведения зарубежных композиторов.

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

27 января, 17.00

Билеты 200-400 рублей.

Сергей Будкеев (орган, Москва) 6+

В программе концерта сочинения И.С. Баха, Лефебюра-Вели, Лемменса, Видора, Яначека.

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

27 января, 17.00

Билеты 300-700 рублей.

«Бард-среда» 12+

В рамках проекта «Бард-среда» концерты авторов-исполнителей проходят в Красноярске каждую среду.

Дмитрий Целуенко, 23 января

Сольный концерт известного красноярского исполнителя песен Владимира Высоцкого.

Зинур Миналиев, 30 января

В концертной программе «…и никаких гвоздей» прозвучат песни как собственного сочинения, так и других авторов.

Рок джаз кафе

ул. Сурикова,12/6

23 и 30 января, 19.30

Билеты 200 рублей.

Фестиваль «Красноярск поет Высоцкого»

25 января весь русскоязычный мир отметит день рождения выдающегося поэта, актера и музыканта Владимира Высоцкого. В столице Красноярского края с 2005 года проводится фестиваль «Красноярск поет Высоцкого».

В этот вечер будут звучать легендарные авторские песни всенародного любимца в исполнении красноярских артистов и бардов. В концерте примут участие Хор колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, хореографический ансамбль «Армения», труппа Красноярской краевой филармонии «Свободный балет Валерия Терёшкина» и многие другие коллективы.

Продолжительность 3 часа, 2 отделения

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

26 января, 17.00

Билеты 200-700 рублей.

Олег Митяев 6+

Миллионы людей знают имя автора и исполнителя песен, лауреата национальной премии «Овация» и «Золотой Остап», народного артиста России и члена Союза писателей Олега Митяева. Он не впервые в нашем городе и на этот раз выступит с Родионом Марченко и Леонидом Марголиным.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

29 января, 18.30

Билеты 1800-3000 рублей.

Коневец-Квартет 6+

Услышать чистый голос (акапельное пение) в наше время редкость. Конечно, для того, чтобы петь без всяких «украшений» требуется высочайшее вокальное мастерство. В этом плане «Коневец-квартет» можно считать эталоном.

Квартет был создан в 1992-м году на острове Коневец при Рождество-Богородичном Коневском монастыре из выпускников и студентов Санкт-Петербургской Государственной Консерватории. Изначально квартет участвовал в богослужениях. Сейчас в их репертуаре и сочинения современных авторов, и вокальная классика, и русские народные песни различных жанров.

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

31 января, 19.00

Билеты 500-1100 рублей.

Выставки

Строительство и архитектура 0+

Выставочный сезон в Красноярске традиционно начинается январской специализированной выставкой «Строительство и архитектура». На этот раз выставка пройдет в новом формате. Будет существенно расширен тематический блок, связанный с дизайном: впервые пройдет дизайнерский форум Design development, будут лекции и ворк-шопы.

На стендах 150 компаний презентуют строительные технологии нового сезона, современные материалы и оборудование.

МВДЦ «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

22-25 января, с 10.00

Билеты 100 рублей.

Праздник

День рождения Льюиса Кэрролла 6+

Посетителей ждут: безумное чаепитие, настольные игры викторианской эпохи, бродилка по музею по мотивам «Алисы в стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье», лженаучная конференция имени Юрия Калашникова, мастерская визуализаций «Я – художник, я так вижу», шляпная мастерская, ролевые шахматы, фотозоны и многое другое!

Литературный музей

ул. Ленина, 66

27 января, с 14.00 до 18.00

Билеты 150-250 рублей.

«Факультет искусств» 16+

В этом семестре будет 12 занятий (лекции + семинары), посвященных искусству Средних веков и Возрождения. Запись открыта!

Слушатели узнают:

Как научиться понимать произведения искусства?

Какие тайны хранят в себе росписи Сикстинской капеллы?

Как искусством пугали людей в XV веке?

Чем отличаются страшный суд Средневековья и Микеланджело?

Почему каждый россиянин должен знать архитектуру Византии?

Художественный музей им. Сурикова

пр. Мира, 12

каждую среду в 19.00, начиная с 6 февраля

Одно занятие 250 рублей.

ЗАПАС

Ё 12+

Спектакль без слов, но истории понятны каждому, независимо от пола и возраста. Их объединяет общая идея, смысл которой можно легко передать одной буквой "Ё" - такой родной и многогранной. И в каждой из этих историй невозможно предвидеть, что последует дальше.

Этот единственный в Красноярске мим-театр работает в жанре пантомимы и клоунады. Большинство спектаклей в репертуаре – авторские.

ДК КрАЗа

Мим-театр «За двумя зайцами»

ул. Тельмана, 30

27 января, 18.00

Билеты 500 рублей.

Музей-усадьба Юдина 0+

В усадьбе знаменитого красноярского библиофила Геннадия Юдина, его собрание из 81 тысячи томов сейчас находится в библиотеке Конгресса США, сейчас открыт музей. Кстати, это единственная сохранившаяся в Красноярске купеческая дача на берегу Енисея, и отсюда открывается потрясающий вид на реку.

26 января, здесь можно выбрать сразу несколько событий.

«Знакомство с Юдинкой», обзорная экскурсия

Участников ожидает знакомство с биографией купца Геннадия Васильевича Юдина и историей его знаменитой библиотеки.

С 15.00 до 16.00

Билеты 120-170 рублей.

«Декабристы в Енисейской губернии», экскурсия

На экскурсии вы познакомитесь с судьбами декабристов, оказавшихся в Енисейской губернии.

С 17.00 до 18.00

Билеты 120-170 рублей.

Голос, покоривший мир, постоянная экспозиция

Выставка посвящена талантливому оперному певцу, гражданину мира, родившемуся и выросшему в Красноярске, Дмитрию Хворостовскому.

Вас ожидают около 300 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством певца, многие из них являются раритетными. Портреты, театральные костюмы, личные вещи, дипломы и награды, афиши со спектаклей, вещи, которые рассказывают о первом соприкосновении маленького Димы с музыкой: детские и семейные фотографии певца, его дневник из музыкальной школы с оценками и многое другое.

Музей-усадьба Г.В. Юдина

ул. Мелькомбинатская, 2/1

Билеты 100-300 рублей.

Заказ экскурсии по тел (391)22-11-444