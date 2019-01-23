Афиша Красноярска на неделю с 23 января
Турнир UWW «Гран-при Иван Ярыгин-2019» 0+
Соревнования возвращаются "домой" - три года спустя схватки состоятся не в Футбольной арене "Енисея", а во Дворце спорта Ивана Ярыгина, который реконструирован к Универсиаде-2019. C этого года турнир Ярыгина рейтинговый не только в мужской вольной борьбе, но и в женской.
В этом году турнир юбилейный, 30-ый. Заявки на участие уже отправили 19 стран.
Впервые турнир продлится четыре дня.
Торжественная церемония открытия турнира состоится 25 января в 16.00.
Парковка личного транспорта - перед Центральным стадионом и Дворцом спорта имени Михаила Дворкина.
Дворец спорта Ивана Ярыгина
Остров Отдыха
23-28 января
Билеты: утро – 300 руб.; вечер – 400 руб.; абонемент на все дни – 2 000 руб.
Первенство мира по хоккею с мячом (до 19 лет) 0+
В Красноярске пройдет одиннадцатое тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019 – первенство мира среди юниоров U-19 по хоккею с мячом. Играть будут сборные, которые представляют «большую пятерку» стран, сильнейших в этом виде спорта: Россия, Казахстан, Норвегия, Швеция и Финляндия.
Первенства мира среди юниоров проводятся с 1968 года. Всего их было 27, и побеждали только две команды: СССР/России (14 побед) и Швеции (13).
Последние два года - российская юниорская сборная по бенди. В команде есть и красноярцы, игроки «Енисея»-2.
Первенство мира среди юниоров U-19 по хоккею с мячом пройдет на стадионе «Енисей», полностью реконструированном к Зимней универсиаде-2019. По регламенту соревнований команды проведут круговой этап, по итогам которого четыре сильнейших сборных разыграют медали турнира в последний день турнира, 27 января.
Стадион «Енисей»
Ул. Юности, 18
С 25 по 27 января
А В ЭТО ВРЕМЯ
Хоккей с шайбой: «Сокол» – «ЦСК ВВС» (Самара) 0+
Чемпионат ВХЛ
Ледовый дворец «Кристалл арена»
Ул. Партизана Железняка, 42
27 января, 17.00
Баскетбол: ЖБК «Енисей» – «Спартак» (Ногинск) 6+
Премьер-лига
Спортивный комплекс «Арена. Север»
Ул. 9 Мая, 74
27 января, 18.00
Премьеры
Медиум 18+
Время действия одноактной оперы Джана Карло Менотти - наши дни. Место действия - Италия, США, или практически любое место в западном мире.
В доме Мадам Флоры устраивают спиритические сеансы. На них хозяйка со своей дочерью Моникой и немым слугой Тоби обманывают доверчивых клиентов при помощи хитрых фокусов, создавая иллюзию общения с душами умерших. Во время одного из сеансов Мадам Флора вдруг чувствует, будто кто-то схватил ее за шею…
Театр оперы и балета им. Хворостовского
Ул. Перенсона, 2
Арт-кафе
26 января, 21.00
Билеты 500 рублей.
Мне осталась одна забава 16+
Это музыкально-драматическая постановка, в которой раскрывается противоречивая натура певца крестьянской Руси – Сергея Есенина.
Режиссёр-постановщик Юрий Цехановский проанализировал жизненные ситуации Сергея Есенина, которые послужили импульсом к созданию стихов, а также обратился к воспоминаниям современников, знавших поэта в разные периоды жизни.
Музыкальный театр
Пр. Мира, 129
30 января, 19.00
7 и 14 февраля, 19.00
Билеты 400 рублей.
Концерты
Красноярский духовой оркестр 6+
Очень популярный в Красноярске коллектив в этот вечер выступит вместе с солистом Андреем Домахиным. В программе - хиты советской эстрады, романсы, популярные произведения зарубежных композиторов.
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
27 января, 17.00
Билеты 200-400 рублей.
Сергей Будкеев (орган, Москва) 6+
В программе концерта сочинения И.С. Баха, Лефебюра-Вели, Лемменса, Видора, Яначека.
Органный зал
Ул. Декабристов, 20
27 января, 17.00
Билеты 300-700 рублей.
«Бард-среда» 12+
В рамках проекта «Бард-среда» концерты авторов-исполнителей проходят в Красноярске каждую среду.
Дмитрий Целуенко, 23 января
Сольный концерт известного красноярского исполнителя песен Владимира Высоцкого.
Зинур Миналиев, 30 января
В концертной программе «…и никаких гвоздей» прозвучат песни как собственного сочинения, так и других авторов.
Рок джаз кафе
ул. Сурикова,12/6
23 и 30 января, 19.30
Билеты 200 рублей.
Фестиваль «Красноярск поет Высоцкого»
25 января весь русскоязычный мир отметит день рождения выдающегося поэта, актера и музыканта Владимира Высоцкого. В столице Красноярского края с 2005 года проводится фестиваль «Красноярск поет Высоцкого».
В этот вечер будут звучать легендарные авторские песни всенародного любимца в исполнении красноярских артистов и бардов. В концерте примут участие Хор колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, хореографический ансамбль «Армения», труппа Красноярской краевой филармонии «Свободный балет Валерия Терёшкина» и многие другие коллективы.
Продолжительность 3 часа, 2 отделения
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
26 января, 17.00
Билеты 200-700 рублей.
Олег Митяев 6+
Миллионы людей знают имя автора и исполнителя песен, лауреата национальной премии «Овация» и «Золотой Остап», народного артиста России и члена Союза писателей Олега Митяева. Он не впервые в нашем городе и на этот раз выступит с Родионом Марченко и Леонидом Марголиным.
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
29 января, 18.30
Билеты 1800-3000 рублей.
Коневец-Квартет 6+
Услышать чистый голос (акапельное пение) в наше время редкость. Конечно, для того, чтобы петь без всяких «украшений» требуется высочайшее вокальное мастерство. В этом плане «Коневец-квартет» можно считать эталоном.
Квартет был создан в 1992-м году на острове Коневец при Рождество-Богородичном Коневском монастыре из выпускников и студентов Санкт-Петербургской Государственной Консерватории. Изначально квартет участвовал в богослужениях. Сейчас в их репертуаре и сочинения современных авторов, и вокальная классика, и русские народные песни различных жанров.
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
31 января, 19.00
Билеты 500-1100 рублей.
Выставки
Строительство и архитектура 0+
Выставочный сезон в Красноярске традиционно начинается январской специализированной выставкой «Строительство и архитектура». На этот раз выставка пройдет в новом формате. Будет существенно расширен тематический блок, связанный с дизайном: впервые пройдет дизайнерский форум Design development, будут лекции и ворк-шопы.
На стендах 150 компаний презентуют строительные технологии нового сезона, современные материалы и оборудование.
МВДЦ «Сибирь»
Ул. Авиаторов, 19
22-25 января, с 10.00
Билеты 100 рублей.
Праздник
День рождения Льюиса Кэрролла 6+
Посетителей ждут: безумное чаепитие, настольные игры викторианской эпохи, бродилка по музею по мотивам «Алисы в стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье», лженаучная конференция имени Юрия Калашникова, мастерская визуализаций «Я – художник, я так вижу», шляпная мастерская, ролевые шахматы, фотозоны и многое другое!
Литературный музей
ул. Ленина, 66
27 января, с 14.00 до 18.00
Билеты 150-250 рублей.
«Факультет искусств» 16+
В этом семестре будет 12 занятий (лекции + семинары), посвященных искусству Средних веков и Возрождения. Запись открыта!
Слушатели узнают:
Как научиться понимать произведения искусства?
Какие тайны хранят в себе росписи Сикстинской капеллы?
Как искусством пугали людей в XV веке?
Чем отличаются страшный суд Средневековья и Микеланджело?
Почему каждый россиянин должен знать архитектуру Византии?
Художественный музей им. Сурикова
пр. Мира, 12
каждую среду в 19.00, начиная с 6 февраля
Одно занятие 250 рублей.
ЗАПАС
Ё 12+
Спектакль без слов, но истории понятны каждому, независимо от пола и возраста. Их объединяет общая идея, смысл которой можно легко передать одной буквой "Ё" - такой родной и многогранной. И в каждой из этих историй невозможно предвидеть, что последует дальше.
Этот единственный в Красноярске мим-театр работает в жанре пантомимы и клоунады. Большинство спектаклей в репертуаре – авторские.
ДК КрАЗа
Мим-театр «За двумя зайцами»
ул. Тельмана, 30
27 января, 18.00
Билеты 500 рублей.
Музей-усадьба Юдина 0+
В усадьбе знаменитого красноярского библиофила Геннадия Юдина, его собрание из 81 тысячи томов сейчас находится в библиотеке Конгресса США, сейчас открыт музей. Кстати, это единственная сохранившаяся в Красноярске купеческая дача на берегу Енисея, и отсюда открывается потрясающий вид на реку.
26 января, здесь можно выбрать сразу несколько событий.
«Знакомство с Юдинкой», обзорная экскурсия
Участников ожидает знакомство с биографией купца Геннадия Васильевича Юдина и историей его знаменитой библиотеки.
С 15.00 до 16.00
Билеты 120-170 рублей.
«Декабристы в Енисейской губернии», экскурсия
На экскурсии вы познакомитесь с судьбами декабристов, оказавшихся в Енисейской губернии.
С 17.00 до 18.00
Билеты 120-170 рублей.
Голос, покоривший мир, постоянная экспозиция
Выставка посвящена талантливому оперному певцу, гражданину мира, родившемуся и выросшему в Красноярске, Дмитрию Хворостовскому.
Вас ожидают около 300 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством певца, многие из них являются раритетными. Портреты, театральные костюмы, личные вещи, дипломы и награды, афиши со спектаклей, вещи, которые рассказывают о первом соприкосновении маленького Димы с музыкой: детские и семейные фотографии певца, его дневник из музыкальной школы с оценками и многое другое.
Музей-усадьба Г.В. Юдина
ул. Мелькомбинатская, 2/1
Билеты 100-300 рублей.
Заказ экскурсии по тел (391)22-11-444