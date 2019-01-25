Горняцкие кормушки для сибирских птиц

Зимой в сибирских городах птицам приходится тяжело. И традиция мастерить кормушки в России появилась давно, но когда это не просто дело, а еще и веселый конкурс с призами – ребятам нравится вдвойне.

Фото: «Русский Уголь»

Воспитанники детсада «Шалунья» села Переясловка создавали кормушки вместе с родителями.

Фото: «Русский Уголь»

Самые маленькие еще только учатся презентовать свой труд, но вкладывают в него любовь к птицам и кусочек тепла своего сердца, чтобы синички и воробушки не мерзли в зимней стуже.

Фото: «Русский Уголь»

Картонные, деревянные и даже горняцкие – и это не случайно, ведь многие родители детей, жители села Переясловка, работают на Переясловском угольном разрезе. Поэтому все подарки маленьким участникам акции предоставила компания «Русский Уголь», входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева.

Фото: «Русский Уголь»

Но создание кормушки только полдела, главное, чтобы она не пустовала. А значит, ребята будут каждый день заглядывать, не склевали ли питомцы корм.

Оценивать конкурсные работы членам жюри было немыслимо сложно, ведь оригинальность подачи и милота презентации заставляют растрогаться даже самых серьезных и суровых. Чтобы никого не обойти вниманием, организаторы придумали множество номинаций.

Фото: «Русский Уголь»

Для самых маленьких участников важно запомнить, как называется та или иная птичка, какую песенку она поет, в какую шубку одета.

Фото: «Русский Уголь»

Все это можно было узнать во время проведения акции. По окончании мероприятия папы помогли развешать кормушки на территории детского сада. Теперь можно не опасаться, переясловские птицы точно переживут сибирскую зиму!

Фото: «Русский Уголь»