2019-01-23T14:15:45+03:00
Общество

Турнир UWW "Гран-при Иван Ярыгин-2019" в Красноярске: программа, билеты

Торжественная церемония открытия турнира состоится 25 января в 16.00
Татьяна РЯБИНИНА
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Билеты поступят в продажу с 24 январяБилеты поступят в продажу с 24 январяФото: Мария ЛЕНЦ
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Соревнования возвращаются "домой" - три года спустя схватки состоятся не в Футбольной арене "Енисея", а во Дворце спорта Ивана Ярыгина, который реконструирован к Универсиаде-2019. C этого года турнир Ярыгина рейтинговый не только в мужской вольной борьбе, но и в женской.

В этом году турнир юбилейный, 30-ый. Заявки на участие уже отправили 19 стран.

Впервые турнир продлится четыре дня.

Торжественная церемония открытия турнира состоится 25 января в 16.00.

Парковка личного транспорта - перед Центральным стадионом и Дворцом спорта имени Михаила Дворкина.

Программа турнира:

24 января (четверг)

11.00-19.00 – предварительные схватки в весовых категориях: женщины – 50, 55, 59, 65 кг; мужчины – 57, 61, 70 кг.

25 января (пятница)

11.00-17.00 – предварительные схватки в весовых категориях:

женщины – 53, 57, 62, 68 кг; мужчины – 65, 79, 125 кг.

Утешительные встречи: женщины – 50, 55, 59, 65 кг; мужчины – 57, 61, 70 кг.

16.00-16.45 – церемония открытия турнира

17.00-19.00 – финалы: женщины – 50, 55, 59, 65 кг; мужчины – 57, 61, 70 кг.

26 января (суббота)

11.00-18.00 – предварительные схватки в весовых категориях:

женщины – 72, 76 кг; мужчины – 74, 86, 92, 97 кг.

Утешительные встречи: женщины – 53, 57, 62, 68 кг; мужчины – 65, 79, 125 кг.

18.00-20.00 – финалы: женщины – 53, 57, 62, 68 кг; мужчины – 65, 79, 125 кг.

27 января (воскресенье)

11.00-13.00 – утешительные встречи: женщины – 72, 76 кг; мужчины – 74, 86, 92, 97 кг.

13.00-16.00 – финалы: женщины – 72, 76 кг; мужчины – 74, 86, 92, 97 кг.

16.30 – церемония закрытия турнира.

КОНКРЕТНО

Дворец спорта Ивана Ярыгина

Остров Отдыха

23-28 января

Билеты: утро – 300 руб.; вечер – 400 руб.; абонемент на все дни – 2 000 руб.

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