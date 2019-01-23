Стоял в воздухе стеной. Густой туман в Абакане не позволил приземлиться лайнеру из Москвы

Из-за парализовавшей работу аэропорта в Абакане (Хакасия) непогоды не смог сесть летевший из Москвы лайнер. О нештатной ситуации сообщили на официальной странице гавани.

- Туман стоит стеной, - пишут в соцсетях жители Абакана. – Густой, как молоко. Сайлент Хилл какой-то!

Так что судно компании «Аэрофлот» посадить не удалось. Пилоту пришлось перенаправить «борт» за 300 километров – в аэропорт Красноярска.

- Действительно, так все и было, - подтвердили в пресс-службе хаба. – Самолет авиакомпании «Аэрофлот» произвел посадку не в Абакане, а в нашем аэропорту. Однако в 14:07 воздушное судно вылетело по месту назначения.

И в 14:45 прибыло в Абакан. После обслуживания и подготовки к полету «борт» совершит обратный рейс – в Москву.