Жителей Красноярска интересует, чем их кормят в «Макдоналдс»

Многие красноярцы сих пор задаются вопросом: а откуда эта сеть быстрого обслуживания получает сырье для своих блюд? Кто поставляет продукты и как проверяется качество поставок?

Отвечает Андрей Скурыгин, генеральный директор ООО «ГиД», франчайзингового партнера «Макдоналдс» в Сибири:

- У «Макдоналдс» 160 отечественных компаний-поставщиков, и бОльшая их часть – флагманы сельского хозяйства нашей страны. На сегодняшний день более 98% продукции компания закупает у российских поставщиков: в частности, с декабря прошлого года весь картофель фри на наших предприятиях – не только произведен, но и выращен в России. Его поставляет ГК «Белая Дача», совместно с международным агрохолдингом LambWestonMeijer построившая завод по производству картофеля фри в Липецкой области.

Еще одну «визитную карточку» «Макдоналдс» - мясные полуфабрикаты для бургеров - поставляют такие известные компании, как «МИРАТОРГ» и «МАРР РУССИЯ». Котлеты для всех мясных бургеров (кроме линейки Гурмэ и бургеров из меню МакЗавтрак) на 100% состоят из говядины, - без каких бы то ни было добавок! Даже солят и перчат их лишь в процессе приготовления.

Комментирует Владислав Соломатов, эксперт отдела контроля качества «Макдоналдс» в России:

- Мясо для производства котлет приходит на производства только от одобренных поставщиков. Это крупнейшие российские предприятия - Борисоглебский мясокомбинат, «Оренбив», «Брянская мясная компания». На всех предприятиях действует план обеспечения безопасности (анализ опасных факторов и критические контрольные точки - НАССР), с помощью которого контролируют все этапы производственного процесса, - начиная от транспортировки и приемки животных на мясокомбинат и заканчивая упаковкой и доставкой готовой продукции. Для того чтобы ничего лишнего не попало в рацион животных, на фермах поставщиков «Макдоналдс» принята программа контроля качества и безопасности сельскохозяйственной продукции (МААР).