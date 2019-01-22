Бабушка-растратчица: «Дали мне 2,5 года условно. А теперь передумали, что ли?!»

Драматичная история о 70-летней бабушке, которую обвинили в растрате пенсии внуков, получило новый поворот.

Напомним, пенсионерке из Шушенского района Красноярского края, в одиночку воспитывающей двоих внуков, 17-летнюю Оксану и 14-летнего Сережу, дали 2,5 года условного срока. А еще постановили: вернуть более миллиона рублей – деньги, которые она получала на детей и якобы растратила по собственному усмотрению (по крайней мере, уголовная статья так и звучит – «растрата»).

А что произошло, на самом деле? Каждый месяц Татьяна Борисовна получает чуть более 40 000 рублей на внуков – их пенсия (маму брата с сестрой давно лишили родительских прав) плюс пенсия по инвалидности Сережи.

Татьяна Борисовна на самом деле виновата. Перед законом, но не перед внуками: просто все эти годы ни разу не отчиталась за полученные деньги. Хотя должна была это делать каждый год. Сама пенсионерка об этом не знала, а местная опека «забыла» напомнить и проконтролировать. Все десять лет.

Опекунша-растратчица живет в поселке в Шушенском районе, в 45 километрах от районного центраФото: из семейного архива

Несмотря на то, что все, включая чиновников, уверены: деньги бабушка тратила только на внуков, по закону она оказалась виновной. К «клейму» осужденной у бабушки отняли половину пенсии – ее будут перечислять на счет Сережи.

Возможно, на этом бы все и закончилось, если бы делом не заинтересовались в прокуратуре (не последнюю роль сыграли и статьи о бабушке в СМИ, в том числе очень подробная – в «Комсомольской правде».

Там провели проверку и подали апелляцию в краевой суд. Краевой суд обвинительное решение районного суда в отношении пенсионерки отменил, и дело направил на повторное рассмотрение.

Теперь районный суд должен вновь серьезно изучить все материалы дела, чего, похоже, в первый раз сделано не было.

Татьяна Борисовна и внучка ОксанаФото: из семейного архива

Что может выйти в итоге? У бабушки не будет судимости, и переводить деньги из собственной пенсии на счет внуку не придется. Хорошо бы, конечно, - здравый смысл восторжествует. Хотя нервы и здоровье бабушка уже не восстановит – после первого суда «уголовница» пережила два сердечных приступа...

«Комсомолка» дозвонилась до бабушки. Рады были услышать, что хоть голос у нее бодрый, не то, что два месяца назад. Тогда она, буквально, и говорить-то не могла от слез.

- Дела у нас потихоньку, понемножку. Живем без перемен. Внуки сейчас в школе, у Оксаны ведь в этом году экзамены. А от нас все никак отстать не могут, представляете. Мы уж было успокоились, смирились. И тут мне говорят: снова был суд, уже в Красноярске. Потом сюда в Шушенское отправили бумаги. И снова будет пересуд. Одним словом, проблем еще много. Что требуют от меня – я даже не знаю. Ну, дали мне 2,5 года условно. А теперь передумали, что ли? Пока меня никуда не вызывали, так что я вам подробно ничего сказать не могу. Потом все расскажу, когда скажут.

Автобусы сюда приезжают не каждый день... почтальон – раз в неделю. Работы никакой...Фото: из семейного архива

ОФИЦИАЛЬНО

Старший помощник прокурора Красноярского края Ольга Гайдук:

- Прокуратура Красноярского края подала апелляцию на решение суда первой инстанции по причине нарушения процессуального порядка. Краевой суд отменил решение Шушенского районного суда и направил дело на новое рассмотрение. Теперь дело будет рассматриваться в порядке общего судопроизводства с исследованием всех доказательств. Обвинение будет поддержано прокурором в той части, в которой доказательства найдут свои подтверждения.

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