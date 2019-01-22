«Прокачать мозги» и «Творить и вытворять»: по таким «программам» работают педагоги-мужчины в красноярских детсадах

Профессия воспитателей снова в тренде. Причем не только у девушек, но и у парней. В красноярских детсадах работают трое молодых мужчин – одному - 26, второму - 28, третьему – 36 лет. Двое – инструкторы по физкультуре, а один – педагог-психолог!

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе главного управления образования, все трое «усатых няней» претендуют на победу в городском конкурсе «Воспитатель года».

Денису Васильеву 26 лет, он работает физруком в 187-м детсаду. Говорит, что всех воспитанников (а их 150!) знает не только по имени, но даже может рассказать об особенностях характера каждого малыша. Денис отказался от традиционных методов работы – на его занятиях дошколята не ходят строем – Денис Витальевич разрешает им «творить и вытворять». Дети вместе с педагогом сооружают переправы над воображаемой пропастью и строят «коридоры с электрическим напряжением».

Денису Васильеву 26 лет, он работает физруком в 187-м детсаду. Говорит, что всех воспитанников (а их 150!) знает не только по имени, но даже может рассказать об особенностях характера каждого. Фото: пресс-служба главного управления образования Красноярска

Ринат Сафиуллин чуть постарше своего коллеги, ему 28 лет. Он тоже инструктор по физкультуре, только в 321-м детском саду.

Ринат Фанюсович работает не только над физическим развитием воспитанников – дети на его занятиях выполняют специальные упражнения, которые способствуют развитию речи и избавлению от логопедических проблем. Педагог это называет вполне современно – «прокачать мозги».

- Дети занимаются «логопедических» брёвнах, балансирах, мячах и качелях-бочках. При этом воспитанники выполняют не только спортивное упражнение, но и повторяют логопедические задания. Благодаря соединению двух видов деятельности активизируются познавательные процессы, происходит мобилизация организма и мозжечковая стимуляция, - говорят в пресс-службе главного управления образования города.

Ринат Фанюсович работает не только над физическим развитием воспитанников – дети на его занятиях выполняют специальные упражнения, которые способствуют развитию речи. Фото: пресс-служба главного управления образования Красноярска

Самый старший из педагогов-мужчин Андрей Панькин. Ему 36 лет, и он работает психологом в детском саду №91. У Андрея Викторовича два высших образования – он не только психолог, но и технический специалист. Именно поэтому педагог внедрил в расписание занятий дошколят шахматы, робототехнику и конструирование. Говорит: дети отлично справляются!

Итоги конкурса «Воспитатель года» в Красноярске подведут уже в предстоящий четверг, 24 января. Пожелаем всем троим конкурсантам удачи!