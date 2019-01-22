2019-01-22T09:37:07+03:00
Общество

В Красноярском крае полицейские спасли пятилетнюю девочку, оказавшуюся в 30-градусный мороз на улице босиком

Малышка проснулась ночью дома одна, испугалась и выбежала на улицу в том, в чем была [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Полицейские усадили девочку в патрульную машину, отогрели и отвезли в больницу. Фото: стоп-кадрПолицейские усадили девочку в патрульную машину, отогрели и отвезли в больницу. Фото: стоп-кадр
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В Красноярском крае полицейские спасли пятилетнюю девочку, оказавшуюся в 30-градусный мороз на улице без одежды и босиком. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, сообщение об этом опубликовали на сайте федерального МВД.

Как прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, инспекторы ДПС Михаил Русаков и стажер Денис Сальников ночью патрулировали улицы районного центра Ирбейского.

Полицейские спасли пятилетнюю девочку.

На одной из улиц возле забора они увидели маленькую девочку, которая стояла в снегу босиком. На улице, тем временем, было около -30 градусов.

Полицейские усадили девочку в патрульную машину, отогрели и отвезли в больницу. Ирбейское – хоть и районный центр, но поселок небольшой, поэтому маму малышки нашли быстро.

Женщина рассказала: она ушла на работу в ночную смену. Девочку оставила со своим взрослым сыном. Тот, когда сестренка уснула, куда-то вышел. Девочка проснулась, поняла, что дома одна и испугалась, поэтому выбежала на улицу в том, в чем была.

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк.

Скорее всего, с мамой девочки проведут профилактическую беседу инспекторы по делам несовершеннолетних.

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