«Бешеная харизма и напор»: 22-летняя красноярка может стать участницей группы «Серебро»

Попадет ли в состав группы «Серебро» 22-летняя красноярка Ираида Новрузова – пока неизвестно. Накануне музыкальный лейбл MALFA выложил в интернет итоги очередного этапа кастинга: три тройки девушек, которые претендуют на участие в группе, дали интервью в эфире телеканала RU.TV и исполнили песню группы «Серебро». Их вокал оценивала и Ольга Серябкина, которая в октябре прошлого года заявила о своем решении покинуть группу ради нового сольного проекта. Окончательное решение должен принять Максим Фадеев, и пока он предпочитает хранить интригу.

SEREBRO CASTING #6 серия / Ведущие Ян Гордиенко, Ольга Серябкина, Даниил Бабичев..

Впрочем, шансы у Новрузовой довольно неплохие. Да и, как выяснилось, девушка она довольно яркая. С 6 лет ходила в шоу-театр «Эргона» - здесь с ребятишками занимаются вокалом и хореографией, ставят мюзиклы, в общем, всячески их развивают. «Комсомольская правда - Красноярск» пообщалась с первым проподавателем Ираиды по вокалу, Ларисой Хакимовой.

Ираида со своей семьейФото: соцсети

- Про звездную принцессу спросить хотите? - улыбается Лариса Хакимова. – Я про Ираиду только так могу думать – очень она яркая. Пришла к нам совсем крохой, но уже тогда в ней была хорошая такая харизма. Детей же сразу видно. Она очень трудоспособная. Развивалась в плане вокала, хореографии и актерского мастерства всегда быстрее других, так что все было очевидно даже в малолетнем возрасте.

Роли у маленькой Ираиды всегда были первые, любая характерная роль ей по плечу. Правда, скажем, Аленушкой в «Морозко» ее не ставили – внешность восточной красавицы не позволяла. А вот комедийные персонажи - ее. Так что в «Морозко» Ираида сыграла кикимору, да так, что на этой кикиморе весь спектакль держался.

- В плане вокала с ней очень хорошо работать, - продолжает Хаксимова. – Потому что Ираида – искатель. Она помимо того, что добросовестно выполняет положенное, старается развивать и другие внутренние возможности. К примеру, кроме участия в мюзиклах увлекалась азербайджанскими народными песнями (отец у девушки азербайджанец, крупный бизнесмен в Красноярске – прим.). Хореография тоже ей легко давалась: хотите классику – пожалуйста, надо современный танец – тоже запросто.

Ираида Новрузова может победить на кастингеФото: соцсети

- Как считаете, может Ираида победить?

- Ираида многое может. К цели она прет, как танк. Но не потому, что она кого-то раздавить хочет. Просто иначе не умеет, для нее иного пути в принципе не существует – только цель. И это правильно. Расстались мы, правда с ней не совмес дружески, но я не обижаюсь. Она ведь ребенком была. Приезжали к нам в город как-то москвичи и ставили спектакль детский, так она втихаря ушла туда и прослушалась – естественно, попала на одну из главных ролей. Меня обидело, конечно, не то, что она успешно прошла отбор. А то, что не сказала, что все тайком. Я ее тогда предупредила, чтобы не делала так. Но спустя время, все повторилось. И тогда мы распрощались. Но позже я поняла, что это, наверное, правильно. Что звездами так и становятся: плюют на все ограничения и прут танком к своему будущему. И если она сейчас не свернет с пути, продолжит развиваться, как артист, я считаю, у нее большое будущее.